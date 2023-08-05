عمرو سعد يعقد جلسات عمل مكثفة من أجل فيلم الغربان

عقد مؤخرًا الفنان عمرو سعد جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل فيلم “الغربان” الذي يعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من أربعة سنوات، حيث كان آخر أفلامه “حملة فرعون” الذي طرح بالسينمات عام 2019.

ومن المفترض أن تستعين الشركة المنتجة لفيلم الغربان بفريق عمل أجنبي لتنفيذ بعض مشاهد الأكشن والجرافيكس، خاصة أنه قد رصدت ميزانية ضخمة لذلك العمل حتى يخرج بالشكل المطلوب.

وسوف يبدأ المخرج ياسين حسن في تصوير أول مشاهد الفيلم فور الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل وترشيح كافة أبطاله، حيث انضمت مؤخرًا الفنانة دينا الشربيني لفريق عمل الفيلم، بعد جلسة مطولة مع المخرج ومنتج الفيلم.

Advertisements

فيلم "الغربان" من تأليف وإخراج ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، عائشة بن أحمد، دينا الشربيني، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني السينمائية هو فيلم تاج مع الفنان تامر حسني والذي ما زال ينافس بالسينمات، كما عرض لها مؤخرًا فيلم يوم 13 مع الفنان أحمد داود.