الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمرو سعد يعقد جلسات عمل مكثفة من أجل فيلم الغربان

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

عقد مؤخرًا الفنان عمرو سعد جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل فيلم “الغربان” الذي يعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من أربعة سنوات، حيث كان آخر أفلامه “حملة فرعون” الذي طرح بالسينمات عام 2019.

ومن المفترض أن تستعين الشركة المنتجة لفيلم الغربان بفريق عمل أجنبي لتنفيذ بعض مشاهد الأكشن والجرافيكس، خاصة أنه قد رصدت ميزانية ضخمة لذلك العمل حتى يخرج بالشكل المطلوب.

وسوف يبدأ المخرج ياسين حسن في تصوير أول مشاهد الفيلم فور الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل وترشيح كافة أبطاله، حيث انضمت مؤخرًا الفنانة دينا الشربيني لفريق عمل الفيلم، بعد جلسة مطولة مع المخرج ومنتج الفيلم.

Advertisements

 

فيلم "الغربان" من تأليف وإخراج ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، عائشة بن أحمد، دينا الشربيني، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

 

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني السينمائية هو فيلم تاج مع الفنان تامر حسني والذي ما زال ينافس بالسينمات، كما عرض لها مؤخرًا فيلم يوم 13 مع الفنان أحمد داود.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دينا الشربيني عمرو سعد فيلم الغربان

مواد متعلقة

أبطال فيلم ع الزيرو يفتتحون الفيلم بالخليج الأسبوع المقبل

عمرو سعد يهاجم نقابة الموسيقيين عقب إلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

المزيد
الجريدة الرسمية