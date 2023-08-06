الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعرف على مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك

عدادات مياه مسبقة
عدادات مياه مسبقة الدفع، فيتو

توضح “فيتو” في السطور التالية مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع.. هذه الخدمة التي تعد إحدى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتي أعدتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة للمواطنين؛ بهدف تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك، وذلك على النحو التالى:

- القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى.

 - تقليل الفاقد.

- العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترة الإجازات.

- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تتلقى شكاوى المواطنين عن طريق إحدى الطرق التالية:

- الموقع الإلكتروني للشركة.

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

- تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه.

- تطبيق واتس آب على الرقم 01221799777.

- تطبيق 125.

- الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.


ملامح خطة شركة المياه القومية لترشيد استهلاك المياه 

ووضعت شركة المياه للشرب والصرف الصحي من خلال إدارات التوعية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية ملامح خطتها القومية لترشيد استهلاك المياه وتوجيه رسائل التوعية التي تناسب مختلف فئات المجتمع، مع وضع أولوية للمرأة والطفل.

وتعتمد منهجية التوعية على عدة محاور رئيسية:

المحور الأول

زيادة الوعي القومي للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي

المحور الثاني

تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية المؤثرة والجهات المعنية بالدولة

المحور الثالث

إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة وشركاتها التابعة كمنظومة فعالة للحفاظ وتنمية استثمارات القطاع لتحقيق الاستدامة.

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التجمع الخامس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة محافظة الجيزة

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