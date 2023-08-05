الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

بحضور العائلة، كهربا يقضي إجازته على الشاطئ (صور)

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي فيس بوك العديد من الصور تجمعه رفقة عائلته على أحد الشواطئ.

ونشر كهربا الصور وعلق عليها: “العائلة تأتي أولًا" حيث يقضي اللاعب اجازته الصيفية رفقة أسرته وذلك بعدما حصل هو وباقي الفريق على إجازة بعد نهاية مباريات الموسم الحالي.

وحقق كهربا رفقة النادي الأهلي في الموسم الحالي 5 ألقاب آخرها لقب الدوري وما زال يتبقى أمام المارد الأحمر فرصة التتويج بلقب آخر وهو كأس مصر حيث يتواجد الفريق في نصف النهائي وينتظره مواجهة أمام نادي إنبي. 

 

 

إحصائيات لاعبي وسط الأهلي 

  • محمد مجدي أفشة أحرز 3 أهداف وصنع 6 ليساهم بـ 9 أهداف خلال الموسم.
  • عمرو السولية أحرز 4 أهداف وصنع 3 ليساهم بـ 7 أهداف رغم قلة مشاركاته طوال الموسم.
  • حمدي فتحي أحرز هدفا وحيدا وصنع 3 ليساهم بـ 4 أهداف ورحل عن الفريق في نهاية الموسم.
  • أليو ديانج أحرز المالي هدفين وصنع مثلهم في بطولة الدوري ولم يساهم في أي بطولة أخرى.
  • مروان عطية لم يحرز أي هدف رفقة المارد الأحمر خلال الموسم ولم يصنع.
  • أحمد القندوسي أحرز هدفا وصنع اثنين ليساهم بثلاث أهداف رفقة المارد الأحمر.
  • محمد فخري لم يساهم بأي أهداف خلال الموسم رفقة المارد الأحمر.
  • أحمد نبيل كوكا صنع هدفا وحيدا خلال مشاركته رفقة النادي الأهلي خلال الموسم.

 

لمتابعة إحصائيات هجوم الأهلي خلال الموسم الحالي 

 

 

كولر يطير إلى سويسرا

ومن ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

 

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ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

 

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

 

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. 

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