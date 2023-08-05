الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الوفد الأوكراني المشارك في محادثات جدة: قدمنا صيغة للسلام من 10 نقاط

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

قدم الوفد الأوكراني المشارك في محادثات جدة لحل الأزمة الأوكرانية صيغة للسلام من 10 نقاط ودعمتها عدد من الدول.

10 نقاط من أجل الوصول للسلام  مع روسيا

أكد مصدر في الوفد الأوكراني لقناة العربية الإخبارية مساء اليوم السبت  أن بلاده قدمت صيغة للسلام من 10 نقاط في محادثات جدة بالمملكة العربية السعودية حيث يجتمع مستشارو الأمن الوطني وممثلو عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا الي أن صيغة السلام التي قدمناها بمحادثات جدة دعمتها دول عدة.

وتابع: صيغتنا للسلام المطروحة بجدة لقيت دعما أكثر من الداعمين بكوبنهاجن.

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وتأتي المحادثات في جدة في أعقاب اجتماعات أجريت في يونيو في كوبنهاجن ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.

محادثات جدة لحل الأزمة الأوكرانية

واحتضنت السعودية السبت اجتماعًا لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون أنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، بدأت في فترة بعد الظهر في مدينة جدة.

و تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.

توحيد العالم حول أوكرانيا

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك قبل وصوله إلى جدة لترؤس وفد بلاده "أتوقع ألا تكون المحادثات سهلة"، مضيفا: "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف كثيرة، لكن من المهم أن نشارك أفكارنا".

وتابع: "مهمتنا هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا.

بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إن الاجتماعات في جدة ستركّز على صيغة للسلام مكونة من 10 نقاط تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

كما تطالب بالعودة لحدود أوكرانيا السابقة، بما في ذلك أراضي القرم التي ضمتها روسيا منذ عام 2014.

والجمعة، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثات جدة، وقال "هذا مهم للغاية لأنه في قضايا مثل الأمن الغذائي، يعتمد مصير ملايين الأشخاص في إفريقيا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم بشكل مباشر على مدى سرعة تحرك العالم لتحريك مسار السلام". 

السعودية تستضيف اليوم محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية

يضم مسئولين من 30 دولة، جدة تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا في أغسطس

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