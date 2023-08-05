السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السعودية تستضيف اليوم محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية

مدير مكتب الرئيس
مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، تستضيف السعودية محادثات حول الحرب في أوكرانيا يومي "السبت" و"الأحد"، في مسعى سياسي جديد للمملكة الراغبة بلعب دور دبلوماسي على الساحة الدولية، رغم عدم وجود توقعات بأن تحقّق هذه الاجتماعات اختراقا في النزاع مع روسيا.

الأزمة الأوكرانية

وأعلنت الرياض "الجمعة" عقد "اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول" "السبت" في جدة الساحلية من أجل بحث "الأزمة الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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وأكد البيان "استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم".

وأفاد دبلوماسيون في الرياض اطلعوا على الاستعدادات، بأنّ الدعوات وجّهت إلى حوالي 30 دولة، وروسيا ليست من بينها.

يأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريت في يونيو في كوبنهاجن والتي لم تسفر عن بيان رسمي.

كتلة بريكس

وقال الدبلوماسيون إن هدف المحادثات إشراك مجموعة من الدول في نقاشات حول مسار السلام، ولا سيما أعضاء كتلة "بريكس" التي تضم إلى روسيا كلا من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي بلدان تبنّت مواقف أكثر حيادية بشأن الحرب فامتنعت عن الوقوف بجانب أوكرانيا بدون دعم الغزو الروسي.

وتستند السعودية، إلى علاقاتها مع الجانبين الاوكراني والروسي، للسعي إلى لعب دور وسيط في الحرب التي مضى عليها الآن ما يقرب من عام ونصف.

 

قال رئيس الوفد الأوكراني، أمس الجمعة، إن إيجاد تسوية سلمية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ستكون صعبة، لكن كييف تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.

تأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يتفق الاجتماع الذي يعقد في جدة لمستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من حوالي 40 دولة، ليس من بينها روسيا، على مبادئ أساسية حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومبعوثه الرئيسي للمحادثات، في وقت متأخر أمس الجمعة، في مقابلة تلفزيونية نُشرت على تطبيق تيليجرام: «أتوقع أن تكون المحادثات صعبة».

ويستبعد الاجتماع روسيا، لكن الكرملين قال إنه «سيراقب» الاجتماع.

وقالت الصين، التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، أمس الجمعة، إنها سترسل لي هوي المبعوث الخاص لشؤون أوراسيا للمشاركة في المحادثات.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون والروس والدوليون إنه لا يوجد أي احتمال لإجراء محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، إذ تستمر الحرب مستعرة، فيما تسعى كييف لاستعادة أراضيها من خلال هجوم مضاد.

لكن أوكرانيا تهدف أولا إلى بناء تحالف أكبر للدعم الدبلوماسي يتجاوز داعميها الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول الجنوب العالمي مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، والتي ظل الحياد هو الموقف المعلن للعديد منها.

وقال زيلينسكي إنه يأمل في أن تؤدي المبادرة إلى «قمة سلام» لزعماء العالم هذا الخريف لتأييد المبادئ، على أساس صيغته الخاصة للتسوية المكونة من عشر نقاط. وترفض موسكو صيغة زيلينسكي للسلام.
 

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السعودية الحرب الروسية الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الأزمة الأوكرانية كتلة بريكس

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