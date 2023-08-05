الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف مميزات الزوارق المسيرة بعد استخدامها في هجوم على الأسطول الروسي

الزوارق المسيرة،
الزوارق المسيرة، فيتو

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن  الزوارق المسيرة استخدمت حديثا في الجيوش، وظهر أول استخدام لها في الحرب الروسية الأوكرانية.


استخدام الزوارق المسيرة في الحرب الأوكرانية 


وأكد اللواء نصر سالم، أن الزوارق المسيرة سلاح له أهمية كبيرة في المعارك الحديثة، وأثبت فعاليته في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استخدمتها كييف في ضرب أهداف استراتيجية من ضمنها قطع بحرية في الأسطول الروسي وأيضا جسر القرم.
وأوضح الخبير العسكري، أن ما يميز الزوارق المسيرة سهولة استخدامها ورخص سعرها، بالإضافة إلى أن لا يوجد لها خسائر بشرية أو مادية كبيرة.
وأكد اللواء نصر سالم، أن الزوارق المسيرة تشبه في عملها الطائرات المسيرة ولكنها تستخدم لضرب أهداف بحرية، ويتم توجيهها من خلال غرفة تحكم، وتشبه الصاروخ الموجه، لأنها تكون محملة بمواد متفجرة انتحارية.
في وقت سابق هاجم زورق أوكراني مسير، سفينة روسية وألحق بها أضرارا جسيمة داخل قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود في نوفوروسيسك.

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زيلينسكي يشكر جهاز استخباراته


وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستعرض فيها البحرية الأوكرانية قوتها بعيدا جدا عن شواطئ البلاد، ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر الجمعة، إلى جهاز الاستخبارات في بلاده (إس بي يو)،  على عمله في أعقاب الهجوم.


ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، الذي يتعامل مع اثنين بالمئة من إمدادات النفط العالمية ويصدر أيضا الحبوب، إلى وقف حركة جميع السفن بصفة مؤقتة، وفقا لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم التصدي لزورقين مسيرين أوكرانيين في المياه خارج القاعدة وتدميرهما.

وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية، التي تحمل نحو 100 جندي روسي على متنها، تعرضت لأضرار خلال هجوم بزورق مسير يحمل 450 كيلوجراما من مادة تي.إن.تي المتفجرة.

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