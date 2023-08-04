روسيا: إفريقيا واحدة من أكثر القارات نموا في العالم وتتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك العديد من الدول تشعر بالغيرة من روسيا والدول الإفريقية على سير تطوير العلاقات بينها.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن "القارة الإفريقية واحدة من أكثر القارات نموا في العالم، وتتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة، وتبحث عن شركاء".

القارة الإفريقية واحدة من أكثر القارات نموا في العالم

وتابع: "هذا لا يعني أن الأفارقة سيصبون اهتمامهم نحونا فقط، حيث تتنافس العديد من الدول على هذه المنطقة، وبالطبع العديد من الدول تشعر بالغيرة من سير تطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية. هذا أمر طبيعي، هذه هي المنافسة".

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وتابع: للبقاء في هذه المنافسة، "نحن بحاجة للعمل الجاد وهذه مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من العمل"، مشيرا إلى أن نتائج القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في بطرسبروج أكدت "استعداد روسيا لذلك".

البيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية الثانية

يشار إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعماء الأفارقة تبنو مساء الجمعة الماضية، البيان الختامي لـ القمة الروسية الإفريقية الثانية.

كما تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الإفريقي للفترة من 2023 إلى 2026.

وجرى خلال القمة الروسية الإفريقية إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود والوثائق الأخرى في مختلف مجالات التعاون الروسي الإفريقي.

رفض المشاركين بالقمة الروسية الإفريقية لسياسة العقوبات الأحادية

وعبر البيان الختامي لقمة روسيا - إفريقيا عن رفض المشاركين لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية.

وجاء في نص البيان الذي نشره موقع الكرملين على الإنترنت: "نعارض استخدام سياسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، والعقوبات الثانوية، وممارسات تجميد أرصدة الذهب السيادي، واحتياطيات النقد الأجنبي".

كما أكد البيان رفض أساليب الابتزاز السياسي الذي يُمارس ضد قيادات الدول الثالثة، لإجبارها على الانضمام لسياسة العقوبات، أو للتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.



تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم اتخاذ موقف موحد بـ القمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

وقال بوتين إن روسيا والدول الإفريقية تؤكد على موقفها من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، لافتا إلي أنه سيكون هناك آلية عمل وتنسيق بين روسيا وإفريقيا في المرحلة المقبلة.

وأضاف: "لدينا خطة عمل مع إفريقيا حتى 2026 وهدف لزيادة التبادل التجاري وبنيته التحتية والانتقال للتسويات بالعملات المحلية"، منوها بأن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائنا الأفارقة خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية.

وتابع: "شركاتنا منفتحة لتسليم الشركاء الأفارقة التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والرياضي"، مشددا على أن روسيا ستقدم مساعدة للدول الإفريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة لذلك إلى مليار ونصف المليار روبل.

كما أشار إلى أن روسيا ستواصل إمداد الدول الإفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.

القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبروج

وانطلقت الخميس الماضي القمة الروسية الأفريقية الثانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت القمة الروسية الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي بمدينة سانت بطرسبورج الروسية، حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار “من أجل السلام والأمن والتنمية”.