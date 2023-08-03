الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زيلينسكي: القتال ضد روسيا صعب لكن قواتنا هي المهيمنة

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بأن قواته تواجه قتالا صعبا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، إلا أن كييف "تهيمن" علي  رغم ذلك.

وقال زيلينسكي إن المحتلين يحاولون وقف رجالنا بكل ما أوتوا من قوة، مشددا على أن الهجمات شرسة للغاية.

 

وأكد زيلينسكي أن القتال “صعب في كل مكان. لكن مهما فعل العدو، قوة أوكرانيا هي التي تهيمن”.

 

زيلينسكي يعلن وصول الحرب إلى عمق روسيا

والأحد الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الحرب وصلت إلى عمق روسيا ومراكزها الرمزية.

 

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وجاء تعليق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعقيبا على هجوم طائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو، وأدت إلى وقف حركة الملاحة في أحد مطاراتها الدولية لفترة مؤقتة.

 

وحذر الرئيس الأوكراني في كلمة خلال زيارة لمدينة إيفانو-فرانكيفسك، من أن الحرب ستعود إلى أرض روسيا تدريجيا، ومراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذا مسار لا مفر منه، طبيعي وعادل بلا ريب، وفق قوله.

 

هجوم طائرات مسيرة علي العاصمة الروسية

وتضرر مبنيان يضمّان مكاتب في موسكو جرّاء هجوم ليلي شنته مسيّرات أوكرانيّة ولم يسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية.

 

وقال سيرجي سوبيانين، على تلجرام إنّ “طائرات بلا طيار أوكرانيّة شنت هجومًا هذه الليلة”.

 

وأضاف رئيس بلدية العاصمة الروسية، “تضرّرت واجهتا برجين يضمان مكاتب في المدينة، لا يوجد ضحايا أو إصابات"، وفقًا لما نقلت وكالة “فرانس برس”.

 

إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو

كما أغلق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقًا الرحلات الجوّية، حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسيّة للأنباء.

 

العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وفي بداية يوليو، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو سقطت في حقل فارغ، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.


وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي “جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون”، وفق مزاعمها.

 

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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