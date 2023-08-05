السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2023

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو

تبدأ وزراة التضامن الاجتماعي بصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2023، اعتبارا من الـ 15 من الشهر الحالي وتستمر في صرف المعاشات لنهاية شهر اغسطس حتي يتمكن المتخلفين عن الصرف من صرف معاشتهم. 

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023

ويتمكن أصحاب معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس من صرف معاشاتهم بداية من يوم 15 أغسطس المقبل، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. 

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وتستمر الهيئة القومية للتأمينات في صرف معاشات شهر يوليو للمتخلفين عن الصرف قبل عيد الأضحى المبارك وذلك بعد القرار الرئاسي بتبكير صرف المعاشات قبل العيد، كما يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشهم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع وماكينات البريد المصري.

وفي وقت سابق، كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، عن حقيقة زيادة المعاشات مرة أخرى في شهر يوليو 2023 القادم، موضحًا أن الزيادة السنوية المقررة في شهر يوليو تم تقديم صرفها في شهر أبريل الماضي بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة معاشات شهر يوليو 2023 

وفي السياق، ذاته نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرارًا جمهوريًّا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدء صرف كافة المعاشات للعملاء الجمعة الموافق 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليوالمقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري.

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