السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التضامن تطلق حملة "هنوصلك" لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الهلال الأحمر

التضامن , فيتو
التضامن , فيتو

 

أطلق الهلال الاحمر المصري حملة هنوصلك من خلال تنفيذ حملات ميدانية عن طريق تحرك سيارات الهلال الأحمر المصري إلي الميادين والقرى والمراكز داخل محافظات الجمهورية  للتسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول هذه الخدمة لكافة المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية. 

منظومة الخدمات المتكاملة 

كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التسجيل على منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة والتى يتم استخراجها لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة.

Advertisements

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري فيما يخص تنفيذ برنامج لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. 

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.
  • اختيار الاستعلام عن الطلب.
  • كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.
  • اختيار كلمة بحث.
  • يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

 

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟ 

بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

 

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة 

هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023

الشلل الدماغي
فقد السمع التام
البتر متعدد الأطراف
صغر أو كبر حجم الرأس
ضمور العضلات

الجذام ومتلازمة داون 
الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي
فقد البصر التام
طيف التوحد
تيبس المفاصل في أطراف متعددة
ذوي القزامة

حصاد وزارة التضامن الاجتماعي وأبرزه: مبادرة مليون بطاقة لذوي الإعاقة

اليوم، التضامن تواصل صرف معاشات أغسطس 2023، وعلى هؤلاء التوجه للبنوك ومكاتب البريد

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أنواع اعاقات بطاقة الخدمات المتكاملة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 ذوي الاعاقة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

مواد متعلقة

حصاد وزارة التضامن الاجتماعي وأبرزه: مبادرة مليون بطاقة لذوي الإعاقة

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية