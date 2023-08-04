التضامن تطلق حملة "هنوصلك" لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الهلال الأحمر
أطلق الهلال الاحمر المصري حملة هنوصلك من خلال تنفيذ حملات ميدانية عن طريق تحرك سيارات الهلال الأحمر المصري إلي الميادين والقرى والمراكز داخل محافظات الجمهورية للتسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول هذه الخدمة لكافة المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.
منظومة الخدمات المتكاملة
كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التسجيل على منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة والتى يتم استخراجها لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري فيما يخص تنفيذ برنامج لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023
الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:
- اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.
- اختيار الاستعلام عن الطلب.
- كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.
- اختيار كلمة بحث.
- يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.
ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟
بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.
ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة
هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023
الشلل الدماغي
فقد السمع التام
البتر متعدد الأطراف
صغر أو كبر حجم الرأس
ضمور العضلات
الجذام ومتلازمة داون
الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي
فقد البصر التام
طيف التوحد
تيبس المفاصل في أطراف متعددة
ذوي القزامة
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