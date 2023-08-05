آخر موعد للتقديم لوظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخميس المقبل

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان " حيث يستمر التقديم حتى يوم يوم الخميس المقبل 10 أغسطس الجارى.

وظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم للوظائف وطريقة التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

‏http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

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ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على: الرابط التالي أو على البريد الإلكتروني التالى.

يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

طريقة التقديم لوظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية من هنااااا، ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على: من خلال الرابط التالي أو على البريد الإلكتروني التالى.

كما يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

حملات الكشف عن تناول المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية

وفي سياق متصل أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة،خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار "عثمان " إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين " موظفين، وعمال،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.