السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

بدء توافد طلاب الثانوية العامة على مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة (صور)

توافد الطلاب علي
توافد الطلاب علي مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة، فيتو

توافد عدد محدود من طلاب الثانوية العامة علي مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة لتأخر حصولهم علي الاستمارات من المدارس، وذلك  لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى 2022.

توافد الطلاب علي مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، فيتو

وأعلنت جامعة المنصورة استعداداتها لفتح مكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من اليوم السبت  ولمدة 5 أيام بناء على تعليمات   الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 
 

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توافد الطلاب علي مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، فيتو

وسيتم بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2023 بفرع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اعتبارًا من السبت  2023/8/5 حتى الأربعاء  9/ 8/ 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام  شئون التعليم والطلاب.

توافد الطلاب علي مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، فيتو

وتم تجهيز 5 معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالى:

مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان.

3 معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة.

تم عمل ورشة عمل تدريبة لتدريب مدخلي البيانات.

تم تخصيص لجنة من العاملين بالمكتب والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها.

تم عمل لجان للإستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب.

تم استخدام معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب.

تم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعًا للإزدحام والتكدس.

 تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

تنسيق الكليات 2023،،الدليل الكامل لتسجيل رغبات المرحلة الاولي.. ولينك موقع التنسيق ورابط التقديم

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