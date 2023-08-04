تنسيق الكليات 2023،،الدليل الكامل لتسجيل رغبات المرحلة الاولي.. ولينك موقع التنسيق ورابط التقديم

تنسيق الكليات 2023، ساعات قليلة وتنطلق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة2023، وذلك من خلال موقع تنسيق الجامعات 2023، اعتبارًا من غدا السبت الموافق 5 /8 /2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 /8 /2023.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية2023، على الاستخدام السليم لموقع تنسيق الكليات 2023، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

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ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

كل ما تريد معرفته عن نظام التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2023-2024

(سؤال وجواب)

تنسيق الكليات 2023، هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟



لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

تنسيق الجامعات 2023، فيتو



تنسيق الكليات 2023، ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟



يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.



يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).





تنسيق الكليات 2023، كيف يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ؟



عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg



تنسيق الكليات 2023، ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟



الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023، فيتو



تنسيق الجامعات 2023، كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ؟



بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.



مراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ؟



هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية.

تنسيق الكليات 2023، ما عدد الرغبات المتاح أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

تنسيق الكليات 2023، ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟



يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.



تنسيق الجامعات المصرية 2023، هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟



يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.



تنسيق الجامعات 2023، هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له؟



نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.



تنسيق الكليات 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها؟



يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.



تنسيق الكليات 2023، هل تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقًا للشُعب؟



نعم، تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية.



ما قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟



يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:



مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.



مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.



مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.



هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟



لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.



كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي؟



يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.



تنسيق الجامعات 2023، هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق؟



لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.



تنسيق الجامعات 2023، متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟



عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.



تنسيق الجامعات 2023، هل يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟



لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة العلمية

-362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر

-22304 طلاب

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تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الهندسية

-342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر

-15013 طالبا

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الأدبية

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر

-74923 طالبا

عدد الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي

112240 طالبا

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