الاحتلال يصادق على بناء 310 وحدات استيطانية

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أبريل الماضي 897 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين وتخريب وتجريف أراضٍ واقتحام قرى واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات.

وأضافت الهيئة، في تقريرها الشهري “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري” لشهر يوليو، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة القدس 148 عملية اعتداء، تليها محافظة نابلس بـ140 اعتداء ثم محافظة الخليل بـ113 اعتداء.

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الاحتلال يصادق علي بناء 310 وحدة استيطانية

وأشارت الهيئة أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر يوليو بلغت 202 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في المعرجات وأم صفا وكفر الديك وجالود وعقربا والقبّون وغيرها، وتركزت اعتداءات المستعمرين هذا الشهر في محافظة نابلس بـ 65 اعتداء ورام الله بـ35 والخليل بـ28 اعتداء.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير، مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال في شهر يوليو درست ما مجموعه (33 مخططا هيكليًا) وجرى خلالها المصادقة على بناء (310 وحدة استيطانية) في حين جرى إيداع ما مجموعه (622 وحدة استيطانية) استهدفت ما مجموعه 925.328 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين.