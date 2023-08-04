درجة الحرارة في السعودية تصل إلى 48 درجة مئوية 

ذكر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، في البيان الصادر عنه، اليوم الجمعة، أن هناك عددا من المدن سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد والتي تراوحت ما بين ٤٤ و٤٨ درجة مئوية.



مدن سعودية سجلت درجات حرارة قياسية

وسجلت مدينة الأحساء السعودية أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم الجمعة، حيث بلغت 48 درجة، فيما سجلت الدمام 47 درجة، كما بلغت 46 درجة في كل من وادي الدواسر وشرورة، و45 درجة في القيصومة و44 درجة في القصيم والرياض.



ولفت المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، إلى استمرار الطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط السعودية، كما سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية والرياض، فضلا عن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا الساحلية.



وتشهد معظم مناطق العالم ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة جراء التغيرات المناخية الناجمة عن زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن العالم خرج من مرحلة الاحترار العالمي لمرحلة الغليان.

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