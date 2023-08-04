فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

كشفت هيئة الصحة الفنلندية (تي إتش إل) في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن رصد حالات إصابة في 21 مزرعة فراء، مع استمرار انتشار إنفلونزا الطيور في هذه المزارع في فنلندا.





وأظهرت النتائج الأولى لاختبارات تسلسل الجينوم الكامل أن الطيور البرية، لاسيما النورس الذي يتميز برأسه الأسود، هي مصدر العدوى.



وفي وقت سابق عثرت السلطات في فنلندا على فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعتين، مع وجود طفرات تعزز التكاثر في خلايا الثدييات.



وطالبت هيئة الغذاء الفنلندية بإعدام كل حيوانات المنك في المزارع التي رُصد فيها فيروس انفلونزا الطيور، ولايزال من غير المعروف العدد الدقيق للحيوانات التي تم إعدامها.



وأعلنت الإذاعة الفنلندية، أن ما يقدَّر بـ70 ألف من الحيوانات ذات الفرو سوف يطالها الإعدام بما في ذلك 30 ألف من حيوانات المنك و40 ألف ثعلب.



ومن المرجح أن يكون هذا العدد قد ارتفع من حينها. وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان الإعدام الجماعي لهذه الحيوانات.





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