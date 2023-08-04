الثالثة على الدقهلية بالثانوية العامة علمي علوم: نظام التعليم الحالي أفضل ولكن المدرسين بحاجة للتأهيل.. وبعبع المجموع في مصر زايد عن حده

أكدت آلاء عبد الفتاح فوقي عبد الله أحمد، الثالثة على محافظة الدقهلية في الثانوية العامة علمي علوم، بمجموع 400 وبنسبة 97.6%، أن نظام التعليم الحالي جيد جدا في تنمية فكر الطلاب؛ مطالبة بالتحكم أكثر من ذلك في مواجهة الغش، وتأهيل المدرسين على النظام التعليمي الجديد.

الثالثة علمي علوم بالدقهلية، فيتو

وقالت آلاء إن معظم المدرسين داخل منظومة التعليم كبار في السن، ولهذا يصعب الاعتماد عليهم، ولذا نلجأ للدروس مع المدرسين حديثي التخرج لتأقلمهم مع النظام الحديث.

Advertisements

وتابعت: كنت بذاكر بالقدر وليس بالوقت، النظام الجديد بينمي تفكيرنا أكثر ولكن غير مؤهلين لتطبيقه، واصعب مادة كانت الكيمياء ولحقت اظبطها، والمذاكرة كان اعتمادي على المدرسين.



ووجهت آلاء نصيحة للطلاب بسماع توجيهات وإرشادات المدرسين وضغطهم، مؤكدة أن بعبع الثانوية العامة زايد عن حده في مصر.



وكشفت آلاء عن أن والدها عامل ووالدتها ربة منزل، ولديها شقيقان فوقي طالب بالصف الرابع الابتدائي، ولمياء في الصف الثاني الإعدادي.

وقالت آلاء كنت متوقعة إني هرتب علي الإدارة، وصرفت كتب ومواصلات مبلغ تجاوز الـ 25 إلى 30 ألف جنيه، وضغطت علي نفسي لتحقيق الترتيب لإسعاد أسرتي وكنت في انتظار تلك اللحظة، مؤكدة أن أي كلية عظيمة ولكن حققت علشان أفرح والدي ووالدتي.

العشرة الأوائل شعبة علمي علوم بالدقهلية

ننشر أسماء العشرة الأوائل شعبة علمي علوم بالدقهلية عقب اعتمادهم من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



أميمة محمود أحمد عبد الله صالح مدرسة برج النور الحمص الثانوية المشتركة بإدارة أجا بمجموع 402 وبنسبة نجاح 98%.

كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية المشتركة إدارة بني عبيد 400.5 بنسبة 97.7%.

محمد محمد التميمي محمد جوهر مدرسة المنزلة الثانوية بنين بإدارة المنزلة بمجموع 4005 وبنسبة 97.7%.

آلاء عبد الفتاح فوقي عبد الله أحمد مدرسة الخطاب الثانوية المشتركة بإدارة أجا بمجموع 400 وبنسبة 97.6%.

أحمد صلاح إسماعيل علي عبد الله مدرسة حسن عامر الثانوية المشتركة بالفيروسات إدارة المنزلة بمجموع 399.5 بنسبة 97.4%.

إسماعيل محمد إسماعيل عبد الرازق مدرسة بلقاس الثانوية بنين بإدارة بلقاس بمجموع 399.5 بنسبة 97.4%.

محمد أحمد إبراهيم أبو طالب مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية المشتركة بإدارة بني عبيد بمجموع 399.5 بنسبة 97.4%.

محمد محمد السعيد محمد السحيلي بمدرسة المنزلة الثانوية بنين بإدارة المنزلة بمجموع 399 وبنسبة 97.3%.

محمد المتولي الجميلي كامل محمد سليمان مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية المشتركة بإدارة بني عبيد بمجموع 399 بنسبة 97.3%.

محمد عبد الرازق عبد الحفيظ مدرسة فصول الربع الثانوية المشتركة بإدارة تمي التمديد بمجموع 389.5 بنسبة 97.2%.

شيماء أبو المعاطي غنيم السيد مدرسة البلامون الثانوية المشتركة بإدارة السنبلاوين بمجموع 398.5 بنسبة 97.2.

نتيجة الثانوية العامة 2023، شهدت محافظة الدقهلية لأول مرة منذ سنوات، تصدر الطلاب لحصاد أوائل الجمهورية في الثانوية العامة على الطالبات، حيث حصد الطلاب مركزين فيما حصدت طالبة واحدة فقط المركز الأخير.