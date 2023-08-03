أخبار العقارات اليوم، أسعار شقق جنة مصر للعاملين بالخارج.. والمجتمعات العمرانية تطرح أراضي استثمارية بالقاهرة الجديدة

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

تطرح وزارة الإسكان شقق مشروع جنة مصر للمصريين العاملين بالخارج بعدد من المدن الجديدة والشقق بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 100 - 150 مترا مربعا كاملة التشطيب، والسداد بالدولار.

أراضي الإسكان ، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري.

Advertisements

كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز وسداد جدية الحجز لشقق مشروع جنة مصر للمواطنين العاملين بالخارج ضمن مشروع بيت الوطن، والسداد بالدولار.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح عدد ( ۱۲ ) محلا تجاريا وعدد (۱) صيدلية بمساحات تتراوح (من ٢٠م٢ إلى ٤٠م٢) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بمدينة ٦ أكتوبر.

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز الانتهاء من أعمال المرافق والغاز والكهرباء بنسبة 90% بمشروع الإسكان الاجتماعى 309 عمارات بالإضافة من الانتهاء من الطبقة الأساسية والأسفلتية والسن وجميع أعمال وتنسيق الموقع وذلك في إطار توفير وحدة سكنية لكل مواطن توفرت فيه شروط الحصول على وحدة سكنية بناءا على التعليمات.

أراضي الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض استثمارية بنشاطات خدمية وعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

أعلن جهاز مدينة بدر عن وجود كسر بخط ١٠٠٠ مم GRP داخل المدينة والذي أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق الإسكان الاجتماعي بشرق الروبيكي - سكن مصر - الحى المتميز وجارى العمل على إصلاحه.

شهدت صناعة التبغ خلال الفترة ما بين نوفمبر 2022 وحتى أغسطس الجاري 2023، عقد عدد كبير من الفعاليات والمؤتمرات العالمية، حول تكنولوجيا تسخين التبغ، وما يمكن أن تساهم به في خفض مخاطر السجائر التقليدية، وذلك بمشاركة المئات من الأطباء والخبراء والأكاديميين الدوليين المتخصصين في صناعة التبغ، والأمراض المرتبطة بالتدخين.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 252 مشروعًا بـ3 مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتضم تلك المراكز 31 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالى، (9 وحدات محلية بها 26 قرية بمركز كوم أمبو – 13 وحدة محلية بها 31 قرية بمركز إدفو – 9 وحدات محلية بها 43 قرية بمركز نصر النوبة.

قانون البنك المركزي، حددت المادة (٦٩) من قانون البنك المركزي مدة الإخطار بقبول الترخيص للبنوك ومدة الرفض أيضًا بعدم القبول.

يعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تسليم وحدات سكن مصر وذلك بالمرحلة الثالثة لعدد (۱۸) عمارة بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمنطقة عمارات سكن مصر بالمدينة وفقا للجدول التالي.