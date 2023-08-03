أسعار شقق جنة مصر للعاملين بالخارج

تطرح وزارة الإسكان شقق مشروع جنة مصر للمصريين العاملين بالخارج بعدد من المدن الجديدة والشقق بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 100 - 150 مترا مربعا كاملة التشطيب، والسداد بالدولار.

أسعار شقق جنة مصر

ونستعرض اسعار الشقق:

-القاهرة الجديدة ١١٥٧٥ جنيهًا للمتر



-الشيخ زايد ١٢٢٥٠ جنيهًا للمتر



-٦ أكتوبر ٩٥٨٠ جنيهًا للمتر



-المنصورة الجديدة ٨٨٩٠ جنيهًا للمتر



-دمياط الجديدة ٩١٧٠ جنيهًا للمتر

شروط الحجز:

Advertisements

_ الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يومًا، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

_ أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية.

_ ألا تقل سنه عن 21 عامًا.

_ أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

_ في حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

_ يتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويًّا، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.



_ المشتري لجميع محاور الوحدات السكنية والإدارية والفيلات فيما عدا وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي، يلتزم بسداد وديعة صيانة بواقع 5 % لمشروعي (سكن مصر – سور مجري العيون) تُسدد مع الدفعة المقدمة، و8 % لباقي الوحدات.

مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية

_ لن يتم التخصيص دون تحويل مبلغ الوديعة بالإضافة إلى كامل الدفعة المقدمة، ولحين إنشاء اتحاد الشاغلين تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة.

_ يلتزم المشتري بسداد أي فروق سنويًا وفقًا لما يتم على وحدات المشروع في هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية والإدارية والفيلات (عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.