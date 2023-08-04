أول تحرك من الأهلي ضد أحمد عبد القادر بعد رسالته النارية

تحرك النادي الأهلي بشكل رسمي تجاه احمد عبد القادر بعد تغريداته عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي حملت الهجوم على بعض جماهير الأهلي وبعض صفحات السوشيال ميديا الشهيرة.

وعلمت فيتو أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تواصل هاتفيا مع احمد عبد القادر وطالبه بضبط النفس والتوقف عن الرد على الجماهير عبر صفحاته الرسمية وهدد اللاعب بتغريمه ماليا حال استمرار أزماته عبر منصات التواصل.

احمد عبد القادر دافع عن نفسه فى اتصاله مع مدير الكرة بالأهلي وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب وأكد له أنه انتظر انتهاء الموسم من اجل الرد على الانتقادات والحملات التي يتعرض لها لكن مدير الكرة طالبه بضبط النفس والتوقف عن نشر اى شئ يقحمه فى ازمات جديدة مع الجماهير وطالبه بعدم الرد عبر صفحاته.

وخرج أحمد عبد القادر عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

وقال أحمد عبد القادر عبر صفحته الرسمية: جمهور الأهلي أكبر منك يا شوية هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلوا ده وتوطوا ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقو ربنا فيه.

وأضاف: جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكو وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطة وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب إزاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف وألفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الأهلي بأي شيء.

وقال: النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي انتو عاوزينوا ده مبعملوش والإجازة يا أنا يا صفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لآخر مرة أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي وبعدين لقطة ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجوا شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنة كاملة واكتر ويشتم اهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال انهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذرة ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل.



من ناحية أخرى يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن هناك استقرارا داخل النادي على إعارة الجزائري أحمد القندوسي لاعب خط الوسط مؤكدًا أن نجاح اللاعب في قيادة الفريق للفوز أمس على المصري بالهدف الثاني الذي أحرزه في شباك المصري البورسعيدي لن يغير من قناعات الجهاز الفني ولجنة التخطيط بشأن إعارة اللاعب.

وأوضح المصدر أن هناك قرارا تم اتخاذه فى هذا الملف وجاري البحث عن ناد جديد يتحمل راتب اللاعب السنوي الذي يقترب من الـ17 مليون جنيه سنويًا.

يستعد النادي الأهلي للإعلان رسميًا عن رئيس الجهاز الطبي الجديد المنتظر انضمامه لفريق الكرة خلفًا لأحمد أبو عبلة الذي تمت إقالته مساء أمس الأول الأربعاء.

واستقر الرأي داخل الأهلي على اختيار الدكتور تامر أبو العينين استشاري العظام لتولي منصب رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة بالنادي الأهلي.

ونستعرض في السطور التالية كافة المعلومات الخاصة بطبيب الأهلي المنتظر..

هو أحد أهم الأطباء في مجال علاج الإصابات والعمليات الجراحية والحقن حيث عمل مع فيليكس ماجات في فريق فولسبورج ومع العديد من الرياضيين في فولسبورج كما عمل بمستشفى هانوفر الألمانية.

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وقالت مصادر داخل الأهلي: الطبيب المنتظر لديه خبرة كبيرة وطويلة في إدارة المؤسسات الطبية.

ويجيد اللغة الألمانية ويمكنه التواصل بشكل جيد مع المدير الفني خاصة بعد الجلسة التي جمعته مع كولر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأيام الماضية.

وكشفت مصادر داخل الأهلي كواليس إقالة أحمد أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي خلال الساعات الماضية وذلك قبل ساعات من مباراة المصري البورسعيدي.

وأضافت: أبو عبلة دخل في أزمات بالجملة مع كولر المدير الفني للفريق الذي طلب بشكل رسمي رحيل طبيب الأهلي.

وأوضحت أن علاقة طبيب الأهلي مع عدد ليس بقليل من اللاعبين توترت أيضا ومن ثم تم شكواه إلى كولر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتم تصعيد تقرير بكل هذه الأزمات إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي قرر رحيله بعد الحصول على الضوء الأخضر من كولر المدير الفني للفريق.

وقالت: طبيب الفريق أيضا لم يكن دقيق في العديد من المواقف الخاصة بتحديد موعد عودة اللاعبين المصابين وهو ما نقله كولر في جلسته مع الخطيب ومن ثم تم الاستقرار على رحيله وتكليف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي باختيار رئيس الجهاز الطبي الجديد والذي بات قريبا من تامر أبو العينين.