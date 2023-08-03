الجمعة 04 أغسطس 2023
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عقارات

تفاصيل حجز شقق مشروع جنة مصر للمواطنين العاملين بالخارج

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز وسداد جدية الحجز لشقق مشروع جنة مصر للمواطنين العاملين بالخارج ضمن مشروع بيت الوطن، والسداد بالدولار.

وتطرح الوزارة مرحلة تكميلية لحجز شقق المشروع للمصريين العاملين بالخارج بعدد من المدن الجديدة وهى القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة.

ويتضمن الطرح 182 شقة بمدينة الشيخ زايد و78 شقة بمدينة 6 أكتوبر و222 شقة بمدينة القاهرة الجديدة و193 شقة بمدينة المنصورة الجديدة و110 شقق بمدينة دمياط الجديدة.

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كما حددت الهيئة الطريقة التي يجب أن يلتزم به الراغبين بالتقديم على الوحدات المقررة للسداد حيث يكون دفع المقدمة بقيمة ٣٠% والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ومحملة بالفوائد البنكية على الرصيد المدين وبسعر فائدة بمعدل ٥.٣% سنويا بالتحويل من الخارج على أن يتم سداد القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكتروني، مخصصة لمن يختار الدفع بطريقة السداد الفوري لكامل القيمة يتم خصم نسبة ١٠% خال فترة الحجز.

وأوجبت الهيئة على المتقدم أن يلتزم بسداد وديعة صيانة تسدد مع الدفعة المقدمة لحين إنشاء اتحاد الشاغلين تتولى الهيئة الصدر من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة، كما يلتزم المشترى بسداد أي فروق سنويا وفقا لما يتم على وحدا المشروع في هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة.

هذا بالإضافة إلى ١٪ من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالى ويتم عمل التسوية في نهاية السنة.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح عدد ( ۱۲ ) محلا تجاريا وعدد (۱) صيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢٠م٢ إلى ٤٠م٢) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بمدينة ٦ أكتوبر.

 

كراسة شروط المزاد العلني

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية على أهمية طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر وذلك نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتان وتسعة وتسعون جنيها لكل محل أو صيدلية.

 

الاشتراطات المالية للمزاد العلني

تعقد جلسة المزاد العلني بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر الساعة الثانية عشرة ظهرًا (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٣/٩/٦.          
سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ ( ٢٥٠٠٠ج) خمسة وعشرون ألف جنيه لكل محل أو الصيدلية فى موعد غايته جلسة المزاد.

استكمال سداد ( نسبة ١٠% + ١ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

(٥٪) وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل أو الصيدلية.

الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ ( قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).

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الشيخ زايد وأكتوبر الشيخ زايد القاهرة الجديدة المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية مدينة المنصورة الجديدة

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