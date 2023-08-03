انقطاع مفاجئ في المياه بمدينة بدر بسبب كسر بخط 1000 مم GRP (صور)

أعلن جهاز مدينة بدر عن وجود كسر بخط ١٠٠٠ مم GRP داخل المدينة والذي أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق الإسكان الاجتماعي بشرق الروبيكي - سكن مصر - الحى المتميز وجارى العمل على إصلاحه.

وأكد جهاز مدينة بدر أن المدة المتوقعة لإصلاح كسر خط ١٠٠٠ مم GRP هي (٤) ساعات.

نوه جهاز مدينة بدر على سكان المدينة الاتصال على الخط الساخن للشكاوى ١٥١٠٠ على مدار ٢٤ ساعة في حالة زادت المدة عما ذكر أعلاه.

الإسكان: طرح مناقصات لصيانة سكن موظفي العاصمة الإدارية ببدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 3 مناقصات عامة لأعمال الصيانة للعمارات وأجزائها المشتركة لـ 376 عمارة سكن مصر بمشروع زهرة العاصمة "سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر" مرحلة أولى بالمدينة، وكذا أعمال الأمن والحراسة للمشروع، بجانب أعمال الأمن والحراسة لمشروع 53 عمارة ضمن سكن مصر المرحلة الأولى بالمدينة.

Advertisements

وأضاف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح منفذ بيع "كانتين" بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز بنظام مقابل الانتفاع، لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 16 /8 /2023.

وأشار المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه تم طرح أعمال النظافة العامة وتشمل (محور جمال عبدالناصر - منطقة سكن مصر – منطقة الإسكان الاجتماعي – مركز خدمات سكن مصر – شوارع مركز خدمات الإسكان الاجتماعي – طريق الهضبة داخل المدينة بطول 4 كم )، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة " تأمين " لشبكة إنارة المنطقة الترفيهية بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الطروحات تأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة والحفاظ على الثروة العقارية بها، وأنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن التي سيتم تنفيذ الأعمال بها، وذلك لمن يرغب في دخول المزاد والمناقصات.

شقق تعاونيات الإسكان، يبدأ تقديم طلبات حجز شقق مشروع لؤلؤة أكتوبر اليوم الأحد، ويستمر حتى 10 أغسطس 2023، والتي تطرحها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

مواصفات ومساحات شقق تعاونيات الإسكان

وحددت المواصفات العامة لشقق تعاونيات الإسكان "لؤلؤة" بمدينة بدر لكلا النموذجين (A) و(B) وتكون كالآتي:

مواصفات النموذج (A) بشقق تعاونيات الإسكان

-دور أرضي سكني به ٥ وحدات سكنية بمساحات (٧٠م٢، ٧٥ م ٢، ٨٥ م۲، ۹۰ م۲) ويضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج).

- 6 أدوار متكررة كل دور به ٥ وحدات سكنية بمساحات (٨٥م٢، ۹۰ م٢، ٥، ١٠٥ م٢، ١١٥ م٢) يضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج.