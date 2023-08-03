طرح أراض استثمارية بأنشطة تجارية وإدارية في 6 أكتوبر

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري.

مدينة 6 أكتوبر, فيتو

موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بـ6 أكتوبر

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأرض بمدينة 6 أكتوبر بنظام التخصيص الفوري بنشاط تجاري وإداري كالآتي:

قطعة ارض رقم 3 منطقة المستثمرين بحوض (1) منطقة الحزام الأخضر بوصلة دهشور مساحة 23,352 مترا مربعا بنشاط تجاري وإداري وسعرها التقديري 15,500 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و18,963 جنيها مصريا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض هذا على أن تكون عملة السداد بالدولار.

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الاشتراطات البنائية لأراضي الإسكان بـ6 أكتوبر

النسبة البنائية 30 % من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

الردود: (6 م أمامي- 5م من باقي الجهات).

الارتفاع: ( ارضي + دور) – مع الالتزام بقيود ارتفاع القوات المسلحة.

مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة ب6 أكتوبر

يتم استكمال نسبة الإسناد حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي (5% تم سدادها ونسبة الـ20% تلتزم الشركة بسدادها خلال ٦٠ يوم من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص) بالإضافة إلى (١ مصاريف اداريه وه.. مجلس أمناء وعلى أن يتم سداد باقي 75% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد علي ٣ أقساط متساوية تمثل قيمة كل قسط 25% من قيمة الأرض وذلك خلال عام من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص وعلى ان يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص وعلى أن يتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين) على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفوائده بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الادارة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

آلية حجز وتخصيص أراضي الإسكان

يتم التقدم لحجز الفرصة الاستثمارية من خلال البوابة الإلكترونية ويتم دراسة الطلب وإخطار الشركة الكترونيا بالقبول الفني من عدمه مسببًا.

آلية التخصيص في حالة قطع الأراضي الأقل من 5 أفدنة لكافة الأنشطة فيما عدا (أنشطة الصناعي والحرفي):

تم تقديم المظروف المالي المغلق بمعرفة من له صفة وفقا للسجل التجاري للشركة أو بموجب توكيل رسمي ويتضمن المظروف استمارة العرض المالي موضحا بها سعر المتر المقدم من الشركة لقطعة الأرض حيث يتم المزايدة على السعر المعلن لقطعة الارض المتقدم عليها ونسبة سداد مقدم الثمن طبقا لعرض الشركة وذلك بالقطاع المالي بالهيئة بمقرها الجديد بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح والمحددة من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر فقط وبحد أقصى الثالثة عصرًا ولن يتم قبول مظاريف بعد ذلك التوقيت.

في حالة تساوي عطاء أو أكثر بنفس السعر تكون الأفضلية للسداد بالدولار الأمريكي وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة.

الترسية على العطاء المقدم لأعلي سعر عن السعر المعلن على الموقع الإلكتروني للهيئة.

يتم دراسة العروض المالية من خلال اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 بدراسة الطلبات والبت فيها وفقا لتلك الآلية:

يتم استكمال فرق جدية الحجز وفقا للعرض المالي المقدم من الشركة خلال 7 أيام عمل من تاريخ جلسة الفتح المالي وذلك للجنية المصري او خلال 14 يوم عمل في حالة السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وفي حالة عدم الالتزام يعتبر العرض مرفوض ويتم خصم 50% من جدية الحجز المسددة.