الخميس 03 أغسطس 2023
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عقارات

مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة

عقارات، فيتو
عقارات، فيتو

يعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تسليم وحدات سكن مصر وذلك بالمرحلة الثالثة لعدد (۱۸) عمارة بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمنطقة عمارات سكن مصر بالمدينة وفقا للجدول التالي.

وقد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة (تأمين) الشبكة إنارة المنطقة الترفيهية بمدينة العبور في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة في الاتحاد المصري المقاولي التشييد والبناء.

 

كراسة شروط المناقصة العامة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية مقر جهاز مدينة العبور نظیر سداد مبلغ (399ج) فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا.

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مظاريف العطاء الفني والمالي

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الى ضرورة تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز مدينة العبور في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (120000ج) فقط مائة وعشرون ألف جنيه ويستكمل إلى (5%) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي

تعقد جلسة الاستفسارات يوم (الأحد) الموافق 2023/8/13 الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر جهاز مدينة العبور.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم (الأحد) الموافق 2023/8/27 الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر الجهاز.

فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة أعمال صيانة وتشغيل محطات القوى الكهربائية والخطوط والمحولات.

وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.


معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية بالعبور

قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بتفقد أعمال التطوير وتجهيز وضبط المناسيب ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) والطريق البطئ وتحويل الطريق الرئيسي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، كل اتجاه بعدد 3 حارات، وتجهيزه لاستكمال الطبقة الأسفلتية بداية من شارع اللواء إبراهيم عبد القادر " شارع الجيش " وحتى شارع اللواء علاء الدين عبد اللطيف ليلة " حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس "، يرافقه المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه يتم تنفيذ المشروع لسهولة تنقل ومناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع في دخولها وخروجها من وإلى المصانع الموجودة بالمنطقة، حيث إنه يعتبر من أحد المحاور الرئيسية الموجودة بالمدينة والذي يربط المدينة بطريق بلبيس.

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد، بتفقد أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق وإزالة الجزر الوسطي وضبط مناسيب الطريق وعمل الجسات بشارع ٢٠٠ بالمنطقة الصناعية الأولى لتيسير حركة مرور المركبات، موجهًا بتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.

 

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