التموين: توقعات بقفزة كبيرة في أسعار الذهب نهاية العام الجاري (فيديو)

أسعار الذهب اليوم، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب:"سعر أوقية الذهب عالميا وصل إلي 1937 دولارا بتراجع يصل إلي 35 دولارا".



زيادة اسعار الذهب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور":"خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلي خفض سعر الدولار عالميا ويؤدي الي زيادة اسعار الذهب".

سعر أوقية الذهب

وأكد: طبقا لتقارير البنوك السويسرية فإن أوقية الذهب من المتوقعأن يتخطى سعرها الي 2500 دولار في الربع الأخير من العام الجاري، وهنا سيتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الـ3000 جنيه.

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مبادرة زيرو جمارك للذهب

ولفت إلي أن مبادرة زيرو جمارك للذهب ستنتهي في نوفمبر المقبل ومن المتوقع تجديدها لفترة أخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2462 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1847 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1436 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17160جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر الآن



قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.



حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب



وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

اجتماع البنك المركزي المصري



وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وذلك لمناقشة سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبل وسوف يكون لها تأثير في أسعار الذهب المحلية.