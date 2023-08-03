الجمعة 04 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية ، تشهد أسعار الذهب مساء اليوم استقرارا عالميا ملحوظا بالأسواق وذلك واضح جليا من خلال حركة المؤشرات العالمية الصباحية، هذا بالإضافة إلى أن السوق المحلي يشهد استقرارا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق ليصل سعر الجرام إلى 2452.48 جنيه. 

وتقدم فيتو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المحلى من خلال موقع البورصة المصرية، بالإضافة إلى حالة الترقب اليوم لاجتماع المركزي المصري وهناك استعداد للزيادة في سعر الذهب فى الأسواق المحلية وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب، حيث سيكون الذهب هو الملاذ الآمن والذي يندرج ضمن الأدوات الاستثمارية ومنها الدولار والعقارات والتداول في البورصة ايضا، ومع الوصول لتلك النقطة سيشهد سعر الذهب زيادة واضحة حسب تأكيد من خبراء ومحللي سوق المال المصري.

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اقرأ التالي: سعر جرام الذهب الآن لحظة بلحظة، مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

الذهب، فيتو 

 

المؤشر العالمى للذهب 

يمكن القول إن الوقت الحالي يشهد مؤشر الذهب العالمى رسم قناة سعرية جديدة للذهب وذلك بسبب زيادة سعر صرف الفائدة أواخر الشهر الماضي باجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان ذلك ناتج عن ترند صاعد طوال شهر يوليو بسبب نسبة الشكاوى المتزايدة فى الولايات المتحدة والذي أعطانا بنسبة كبيرة أن الشهر القادم سوف يتراوح سعر الذهب من 1930 إلى 1920 دولار للأونصة الواحدة وإذا جاء الصعود سيكون تصحيح إلى المستوى 1975 نقطة.

مؤشرات الذهب، فيتو 

مؤشرات الذهب بموقع البورصة المصرية 

جاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2452.48  جنيهًا، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا.

اجتماع البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، وذلك لمناقشة سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبل وسوف يكون لها تأثير في أسعار الذهب المحلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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