العثور على كائن بحري نادر خمسة أزواج من الأرجل فى مطعم أمريكى

في واقعة مفاجأة تمكن العمال في مطعم مأكولات بحرية بولاية أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية من العثور على كركند برتقالي نادر جدا في شحنة.



العثور على كائن بحري نادر في أحد المطاعم



وفي السياق ذاته قرر مسؤولو المطعم التبرع بالكركند البالغ من العمر 7 سنوات تقريبا إلى أحد أحواض تربية الحيوانات البحرية في الولاية.ويُعتقد أن اللون البرتقالي النادر يحدث في واحد فقط من كل 30 مليون كركند.

وقالت جامعة نيو إنجلاند إن باحثيها سيدرسون ما إذا كان سبب التلوين وراثيا أم ناتجا عن عوامل بيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن الكركند من القشريات البحرية الكبيرة. وحيوان بحري عشاري الرجل وله خمسة أزواج من الأرجل.

ويعرف كركند، باسم جراد البحر وهو مهم اقتصاديا كأطعمه بحرية، التي تشكل أساس صناعة عالمية من 1,8 مليار دولار سنويا في التجارة.

ينشط الكركند البرتقالي ليلًا ويعرف بأنه يمشي مسافات طويلة تصل إلى 15 كم.



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