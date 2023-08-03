الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كأس مصر، قندوسي يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري

الاهلي والمصري، فيتو
الاهلي والمصري، فيتو

كأس مصر، نجح أحمد قندوسي في إحراز هدف التقدم للأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ضربة جزاء لفريق الأهلي نتيجة عرقلة حسين الشحات.

أحرز مروان حمدي هدفا قاتلا لفريق المصري بمرمى الأهلي في لدقيقة 94 خلال لقاء الفريقين الآن باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

 

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

 

و انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، بتعادل الفريقين بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

Advertisements

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد  حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

 

تشكيل الاهلي أمام المصري البورسعيدي

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي

 

 

حكام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

مشاهدة لقاء الاهلي والمصري، ويضم طاقم التحكيم كل من: 

- حكم ساحة: عبد العزيز السيد.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: أحمد صلاح.

- حكم رابع: هشام الفلال.

- حكم "VAR": عمرو الشناوي.

- حكم "VAR" مساعد: شريف عبد الله.

 

مشوار الأهلي في كأس مصر هذا الموسم

وبدأ فريق الأهلي مشواره في كأس مصر بدور الـ32 بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء. 

وتخطى الأهلي بقيادة كولر الداخلية فى دور الستة عشر بهدفين دون رد سجلهما بيرسي تاو ومحمد مجدى أفشة.

مشوار المصري في كأس مصر الموسم

وتخطى فريق المصري البورسعيدي بترول أسيوط بدور ال32 بكأس مصر بالفوز على بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تخطى عقبة حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الاضافى بمباراة الفريقين بدور الستة عشر.

 

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2023

مشاهدة لقاء الأهلي والمصري في منافسات كأس مصر 2023

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كأس مصر الأهلي المصري البورسعيدي مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي

مواد متعلقة

كأس مصر، تعادل سلبى بين الأهلى والمصرى في الشوط الأول (صور)

كأس مصر،التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والمصري بعد 30 دقيقة

مشاهدة لقاء الأهلي والمصري في منافسات كأس مصر 2023

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2023

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته وعلاج جميع مشاكله

قتل الأمل، رئيس شعبة السيارات يتحدث عن نفق مظلم للقطاع بعد رفع سعر الفائدة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الأسد والعذراء والسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية