كأس مصر، قندوسي يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري

كأس مصر، نجح أحمد قندوسي في إحراز هدف التقدم للأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ضربة جزاء لفريق الأهلي نتيجة عرقلة حسين الشحات.

أحرز مروان حمدي هدفا قاتلا لفريق المصري بمرمى الأهلي في لدقيقة 94 خلال لقاء الفريقين الآن باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

و انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، بتعادل الفريقين بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

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ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

تشكيل الاهلي أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي

حكام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

مشاهدة لقاء الاهلي والمصري، ويضم طاقم التحكيم كل من:

- حكم ساحة: عبد العزيز السيد.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: أحمد صلاح.

- حكم رابع: هشام الفلال.

- حكم "VAR": عمرو الشناوي.

- حكم "VAR" مساعد: شريف عبد الله.

مشوار الأهلي في كأس مصر هذا الموسم

وبدأ فريق الأهلي مشواره في كأس مصر بدور الـ32 بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وتخطى الأهلي بقيادة كولر الداخلية فى دور الستة عشر بهدفين دون رد سجلهما بيرسي تاو ومحمد مجدى أفشة.

مشوار المصري في كأس مصر الموسم

وتخطى فريق المصري البورسعيدي بترول أسيوط بدور ال32 بكأس مصر بالفوز على بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تخطى عقبة حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الاضافى بمباراة الفريقين بدور الستة عشر.