مساعد وزير الخارجية السابق لـ فيتو: الاستعمار استغل الصراعات الإثنية والقبلية في أفريقيا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جميع الدول الاستعمارية لديها أدوات من أجل التفرقة بين الشعوب والدول التي تحتلها من أجل فرض سيطرتها.



الاستعمار يغذي الصراعات الإثنية والقبلية



وصرح جمال بيومي لـ فيتو، أن الاستعمار لم يقم بغرس الصراعات الإثنية والقبلية إنما هي موجودة في المجتمعات العرقية، إنما الاستعمار قام باستغلالها لتنفيذ خططه.

وأكد جمال بيومي أن المواطنين في الدول الأفريقية لديهم انتماء أقوى للقبيلة من الانتماء للدولة، وهو ما يجعل المجتمعات هناك مفككة.

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وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاستعمار وجد تلك الخلافات القبلية لكنه قام بتغذيتها لتأجيج الصراع في هذه الدول من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية والسيطرة على هذه الدول.



وفي السنوات الأخيرة تراجع النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية وبدأت الأمور في دول غرب إفريقيا عن سيطرة باريس، خاصة بعد الانقلاب الأخير في النيجر.



تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا



وكانت فرنسا تمتلك قرابة 100 قاعدة عسكرية منتشرة في الدول الإفريقية لكنها تقلصت ل7 قواعد فقط، أغلبها متركز في دول غرب القارة.

وظهرت روسيا كمنافس قوي للنفوذ الفرنسي في القارة السمراء، واستطاعت موسكو من خلال قوات فاجنر في التواجد في العديد من دول أفريقيا آخرها مالي، كبديل للقوات الفرنسية.

وأبرمت عدد كبير من دول إفريقيا أبرزها دول الساحل الإفريقي وغرب القارة اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع روسيا في الفترة الأخيرة، واستبدلت القوات الفرنسية بقوات فاجنر.

وتعتبر أزمة النيجر هي أخر وأقوى ضربة تلقتها فرنسا في أفريقيا، لأن ذلك يهدد الوجود الفرنسي في القارة بشكل كامل، لأن النيجر تربطها شراكة استراتيجية كبيرة مع باريس.

كما تعتبر النيجر المورد الرئيسي لليورانيوم إلى فرنسا والذي تستخدمه في تشغيل مفاعلاتها النووية، الأمر الذي يجعل الانقلاب في هذا البلد الأفريقي كارثة تهدد الاقتصاد الفرنسي.

ونددت باريس بالانقلاب في النيجر، واستخدمت كافة السبل من أجل إعادة الرئيس الشرعي محمد بازوم للسلطة من جديد.

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