الأربعاء 02 أغسطس 2023
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محافظات

محمد عاطف ابن الوادي الجديد يصل فرنسا لاستكمال الاختبارات للتعاقد مع نادي باستيا

اللاعب محمد عاطف،
اللاعب محمد عاطف، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، وصول اللاعب محمد عاطف لاعب مركز شباب الخارجة وأفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة إلى فرنسا، صباح اليوم، لاستكمال فترة المعايشة والاختبارات النهائية وإتمام التعاقد مع نادي باستياس الفرنسي، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفره بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. 

 وكان اللاعب "محمد عاطف" الحاصل على أفضل لاعب لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، ولاعب نادي بترول أسيوط، قد غادر مارس الماضي إلى فرنسا، لقضاء فترة معايشة فى نادي "أس سي بسيا" الفرنسي الدرجة الثانية، حيث امتدت فترة المعايشة ثلاثة أسابيع متتالية. 

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 وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد قرر سفر اللاعب محمد عاطف، لاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي “أس سي بسيا” بفرنسا؛ لقضاء فترة معايشة لمدة 20 يومًا.  

وتتضمن فترة المعايشة إجراء فترة قياسات واختبارات لمدة أسبوع، وفي حال اجتيازها، سيجري إجراء الفحوصات الطبية وتدريبات متخصصة لمدة أسبوع، وحال اجتياز ذلك يدخل اللاعب التدريبات مع فريق “أس سي بسيا” بفرنسا لمدة 4 أيام، وفي حالة نجاحه في مرحلة التدريبات؛ سيجرى التعاقد مع اللاعب عبر القنوات الرسمية للاعب دوري مراكز الشباب.  

ويعد اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، برعاية توتال إنريجز، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويرتدي رقم 10، ويلعب كجناح أيسر.

ومن جانبه وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الوزارة حريصة على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة بالمحافظة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

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