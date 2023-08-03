الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

فرنسا تعلن رسميًا إجلاء مواطنيها من النيجر

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إنهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر.

المجلس العسكرى فى النيجر 

طلبت وزارة الخارجية الفرنسية،في وقت سابق من اليوم، من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"، وذلك بعد الاعتداءات التي تعرضت له السفارة من قبل المتظاهرين في النيجر بعد الانقلاب الذي تم على الرئيس محمد بازوم وقرارات المجلس العسكري الجديد المناهضة لـ فرنسا.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستقلص عدد موظفي سفارتها في النيجر مؤقتا، وذلك بعد انقلاب مجموعة من العسكريين على الرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة في البلاد.

Advertisements

عدم استقرار الحكومة فى النيجر 

ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر، محذرة من اضطرابات مدنية وعدم استقرار الحكومة هناك.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن واشنطن أمرت بإجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر بصفة مؤقتة، مشيرة إلى أن كبار الموظفين سيواصلون عملهم لتقديم خدمات محدودة وخدمة الطوارئ للمواطنين الأمريكيين.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أن الحكومة سترتب رحلة خاصة لإعادة المواطنين من نيامي، عاصمة النيجر، بعد استيلاء عسكري على الدولة الإفريقية.

فرصة لمغادرة المدينة

ونشر وزير الخارجية أنطونيو تاجاني على موقع إكس: "قررت الحكومة الإيطالية منح مواطنيها في نيامي فرصة لمغادرة المدينة على متن رحلة خاصة إلى إيطاليا".

بريطانيا تقلص عدد الموظفين بسفارتها في النيجر

فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها بشكل كامل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيجر فرنسا اجلاء المواطنين من النيجر

مواد متعلقة

تعهد جديد من أمريكا لرئيس النيجر: ملتزمون بإعادتك إلى السلطة

أمريكا تعتزم إجلاء موظفي سفارتها من النيجر

وفد من إيكواس يزور النيجر للتفاوض مع قادة الانقلاب

خبير استراتيجى: الحرب الباردة بين روسيا والغرب فى النيجر امتداد لأزمة أوكرانيا

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد عادل لاعب طائرة الأهلي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية