فرنسا تعلن رسميًا إجلاء مواطنيها من النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إنهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر.

المجلس العسكرى فى النيجر

طلبت وزارة الخارجية الفرنسية،في وقت سابق من اليوم، من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"، وذلك بعد الاعتداءات التي تعرضت له السفارة من قبل المتظاهرين في النيجر بعد الانقلاب الذي تم على الرئيس محمد بازوم وقرارات المجلس العسكري الجديد المناهضة لـ فرنسا.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستقلص عدد موظفي سفارتها في النيجر مؤقتا، وذلك بعد انقلاب مجموعة من العسكريين على الرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة في البلاد.

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عدم استقرار الحكومة فى النيجر

ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر، محذرة من اضطرابات مدنية وعدم استقرار الحكومة هناك.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن واشنطن أمرت بإجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر بصفة مؤقتة، مشيرة إلى أن كبار الموظفين سيواصلون عملهم لتقديم خدمات محدودة وخدمة الطوارئ للمواطنين الأمريكيين.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أن الحكومة سترتب رحلة خاصة لإعادة المواطنين من نيامي، عاصمة النيجر، بعد استيلاء عسكري على الدولة الإفريقية.

فرصة لمغادرة المدينة

ونشر وزير الخارجية أنطونيو تاجاني على موقع إكس: "قررت الحكومة الإيطالية منح مواطنيها في نيامي فرصة لمغادرة المدينة على متن رحلة خاصة إلى إيطاليا".