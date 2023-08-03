النيابة تتحرى عن عاطل سكب مادة مشتعلة على الطريق في مصر الجديدة
طلبت نيابة مصر الجديدة تحريات المباحث حول عاطل متهم بسكب مادة مشتعلة علي جانب الطريق كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول منشور لقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بسكب مادة مشتعلة على جانب الطريق وضبط مرتكب الواقعة.
بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا سكب أحد الأشخاص مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية.
وبمواجهته قرر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره، فارتكب على إثرها الواقعة لمناصرة شقيقه دون إصابات أو تلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.