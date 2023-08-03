النيابة تتحرى عن عاطل سكب مادة مشتعلة على الطريق في مصر الجديدة

طلبت نيابة مصر الجديدة تحريات المباحث حول عاطل متهم بسكب مادة مشتعلة علي جانب الطريق كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول منشور لقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بسكب مادة مشتعلة على جانب الطريق وضبط مرتكب الواقعة.



بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا سكب أحد الأشخاص مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

Advertisements

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية.

وبمواجهته قرر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره، فارتكب على إثرها الواقعة لمناصرة شقيقه دون إصابات أو تلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.