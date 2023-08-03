الجمعة 04 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة تتحرى عن عاطل سكب مادة مشتعلة على الطريق في مصر الجديدة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

طلبت نيابة مصر الجديدة تحريات المباحث حول عاطل متهم بسكب مادة مشتعلة علي جانب الطريق كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم. 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول منشور لقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بسكب مادة مشتعلة على جانب الطريق وضبط مرتكب الواقعة.


بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا سكب أحد الأشخاص مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

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وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية.

وبمواجهته قرر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره، فارتكب على إثرها الواقعة لمناصرة شقيقه دون إصابات أو تلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مصر الجديدة وزارة الداخلية قسم شرطة مصر الجديدة فيس بوك

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