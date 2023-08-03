الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تعقد اليوم الخميس في مدينة العلمين الجديدة مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة

وصرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه قال سفير مصر بأثينا السفير عمر عامر أن العلاقات اليونانية ــ المصرية لها خصوصيتها هذه الخصوصية ترتبط بأنها علاقات استراتيجية في المقام الأول حيث يحرص البلدان على التشاور المستمر في شتى المجالات لا سيما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأضاف عامر أن اللقاء في العلمين سوف يتم إجراء محادثات بين الزعيمين ومن ثم محادثات موسعة تضم وفدي البلدين مشير إلى أن زيارة ميتسوتاكيس لمصر هي أول زيارة له إلى دول الشرق الأوسط وذلك يعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يوليها الجانب اليوناني للعلاقات مع مصر.
 

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مدينة العلمين الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

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