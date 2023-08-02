الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الرعاية الصحية: 250 ألف جنيه تكلفة عمليات زرع القوقعة والمريض يدفع 401 فقط

الرعاية الصحية، فيتو
الرعاية الصحية، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، عن نجاح إجراء 25 زراعة قوقعة، وذلك بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

 

وأوضح بيان الهيئة، أن زراعات القوقعة تتم في أغلب الحالات لأطفال متوسط أعمارهم من 5-6 سنوات، منوهًا أن جراحات زراعة القوقعة التي تم إجراؤها، تتم لأول مرة بمحافظات جنوب الصعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

 

تكلفة زراعة القوقعة الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة 250 ألف جنيه

وأشار البيان، تتخطى تكلفة زراعة القوقعة الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة 250 ألف جنيه، فيما لا يتحمل المنتفع أكثر من 400 جنيه كنسبة مساهمة، وتُعد زراعة القوقعة عملية جراحية يتم خلالها زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية بينما تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإِشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر.

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جودة وتميز الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، وجاهزيتها العالمية، وتابع: نمتلك منشآت وتجهيزات وكوادر طبية على أعلى مستوى تؤهلنا لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، وذلك لا يقتصر على منتفعي المنظومة الجديدة فحسب، بل المرضى من الأجانب أيضًا وذلك تحت مظلة مشروع الهيئة للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أجرت 200 ألف عملية ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، ومن بينها عمليات وجراحات تتم لأول مرة في إقليم جنوب الصعيد وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الفترة منذ بدء انطلاق المنظومة في المحافظة وحتى الآن، أي على مدار عامين.

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مؤكدًا السعي المستمر  لهيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة  التأمين الصحي الشامل، على تقديم كافة الحزم الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين كلٌ في محافظته، وهو ما ييسر على الأطفال وذويهم، ويجنبهم مشقة وعناء السفر وذلك من خلال توفير حزم خدمات طبية مستحدثة وبأعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل منتفعي التأمين الصحي الشامل بشكل عام وقاطني إقليم الصعيد بشكل خاص.

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