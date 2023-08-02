الأربعاء 02 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

تعزيز الصحة النفسية والجسدية، فوائد مذهلة للرضاعة الطبيعية للأم والطفل

فوائد الرضاعة الطبيعية،فيتو
فوائد الرضاعة الطبيعية،فيتو

يحتفل العالم في الفترة من 1 أغسطس حتى 7 أغسطس بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية بهدف توعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز صحة الأطفال.

 وفي التقرير التالي ترصد فيتو في التقرير التالي أهم فوائد الرضاعة الطبيعية:

قال الدكتور باسم فايق أخصائي طب الأسرة والطفل:إن هناك دراسة مهمة لمنظمة الصحة العالمية تتحدث عن أهمية التغذية في أول ألف يوم من عمر الطفل والألف يوم عبارة عن 9 أشهر الحمل بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل مشيرا إلى أن الدراسة ذكرت أهمية التغذية الجيدة للأم الحامل خلال 9أشهر وتحدثت ايضا عن تغذية الطفل في أول عامين والتي كانت  أهم شق فيها الرضاعة الطبيعية.

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فوائد الرضاعة الطبيعية 

واستكمل الدكتور باسم فايق حديثة ل" فيتو" قائلا إن الرضاعة الطبيعية مهمة للغاية على المستوى الخاص بالمناعة بالأخص لبن السرسوب أو السائل الذهبي كما يطلق عليه فهو محمل بأجسام مضادة مناعية تعطي المناعة الأساسية للطفل الذي يعيش بها الفترة الأولى من حياته إلى أن يكتسب مناعة أكثر مع الوقت بالرضاعة الطبيعية والتغذية.

فوائد لبن السرسوب

وأشار  إلى أن  لبن السرسوب  يعطي دفعة مناعية هائلة للطفل لأن الطفل يولد بدون مناعة والتي يكتسبها مع الوقت، كما  أن لبن السرسوب ينزل أول يومين لثلاثة أيام من الرضاعة بعد الولادة مباشرة.

 

فوائد الرضاعة الطبيعية،فيتو


وأضاف أن الرضاعة الطبيعية من خلالها يحدث اتصال بين الأم وطفلها مما يعزز الصحة النفسية والعقلية لديه مشيرا إلى أن  هناك فرق كبير بين طفل كان يرضع طبيعي وآخر كان يرضع من اللبن الصناعي في الصحة النفسية للطفل وذلك الفرق  مبني على دراسات حيث أن الطفل الذي تلقى الرضاعة الطبيعية أكثر هدوءا واستجابة للأوامر وتساعد أيضا الرضاعة الطبيعية على تطور الطفل ذهنيا وعقليا.

 وقال: إن معظم المستشفيات الخاصة تخرج الطفل معه ببرونة وعبوة اللبن وهذا آمر غير محبب لأن  اتصال الطفل مع الأم بعد الولادة مباشرة مهم للغاية ويعتبر أحد العوامل التي تجعل اللبن ينزل سريعا للأم وفي حالة إذا تم إعطاء الطفل  الببرونة مبكرا  من الممكن ألا يتمكن من الرضاعة الطبيعي  لأن الرضاعة من الببرونة أسهل من الرضاعة الطبيعية لأنها تحتاج إلى مجهود بالتالي قد يرفض الطفل   الذي قدم له الببرونة مبكرا  الرضاعة الطبيعية نهائيا.

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