الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رياضة

موسى ماريجا يضع شرطا لفسخ عقده مع الهلال السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن المالي الدولي موسى ماريجا، لاعب فريق الهلال السعودي، طالب الإدارة بمستحقاته المالية، البالغة نحو 4 ملايين ونصف المليون يورو، التي تمثل رواتبه المتبقية من عقده، من أجل الموافقة على رحيله وتوقيع مخالصة مع الزعيم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فإن ماريجا الذي تم استبعاده من قائمة الهلال في معسكره الأخير بقرار من المدرب خورخي جيسوس، اشترط الحصول على مستحقاته من أجل قبول ورقة المخالصة، وفك الارتباط رسميًّا بالفريق في الميركاتو الجاري.

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عروض موسى ماريجا بعد خروجه من قائمة الهلال 

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الهلال، طلبت من ماريجا جلب عروض احترافية لكسب خدماته في الموسم الجديد، أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدّمتها له.

وينتهي عقد ماريجا مع الهلال في صيف 2024، حيث يعد مستهدفًا من بعض الأندية، أبرزها الأهلي والشباب السعوديان، والريان القطري.

وقام الهلال مؤخرًا بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم.

كما يبحث الهلال عن ضم مهاجمين في الصيف الجاري، لتدعيم هجوم الفريق بعد قرار جيسوس بعدم بقاء ماريجا، خلال الموسم المقبل، بخلاف نهاية عقد النيجيري أودين إيجالو بانتهاء الموسم الماضي.

وارتبط الهلال مؤخرًا بالصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الناديين.

الهلال يواجه الوداد في البطولة العربية 

من ناحية أخرى، يواجه الهلال نظيره الوداد المغربي، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية"، والتي تستمر حتى الـ12 من أغسطس الجاري.

ويمتلك الهلال نقطة واحدة بحوزته يتذيل بها ترتيب المجموعة الثانية، بينما يحتل نادي الوداد المرتبة الثالثة برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين في الجولتين الماضيتين.

وخسر الهلال في الجولة الماضية أمام السد بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، فيما تعادل الوداد مع أهلي طرابلس الليبي بهدف لمثله.

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