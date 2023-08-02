محافظ الدقهلية يعلن تدشين مبادرة زراعة أسطح المباني الحكومية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تدشين مبادرة زراعة أسطح المباني الحكومية " في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومبادرة اتحضر للاخضر " وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثير واضح وقوي علي كوكب الأرض.

وكلف المحافظ بوضع استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وكشف محافظ الدقهلية عن تدشين مبادرة زراعة أسطح المباني الحكومية واستغلال مياه غسيل محطات الطاقة الشمسية في الزراعه لتكون الدقهلية نموذج لتحول المباني لتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلي ان المشروع استمرار لفاعليات cop27، موجها بالبدء بزراعة أسطح الديوان العام للمحافظة، وديوان حي شرق، وديوان حي غرب كمرحلة أولي وتعميمها علي باقي أسطح المباني الحكومية.

واكد " المحافظ " علي أن زراعة الأسطح من المبادرات التي تهدف إلي تحسين المناخ وتعمل علي تقليل الانبعاثات وتقليل نسبة ملوثات الهواء وضمان بيئة نظيفة وهواء نقي.

كما أكد " مختار " علي أن مبادرة زراعة الأسطح من المبادرات الهامة جدا وتهدف الي توفير فرص عمل للشباب وإنتاج منتجات طبيعية صحية ذات قيمة مالية عالية وستعمل هذه المبادرة علي توفير منتجات ذات جودة عالية يحتاج إليها السوق المحلي.

وأشار " المحافظ " سيتم تعميم المبادرة علي جميع أسطح المباني الحكومية واعداد دراسة جدوي من قبل اللجنة المشكله وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعميمها علي العمارات السكنية والمنازل في حالة رغبة المواطنين لتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية الطبيعية وستعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجات كل أسرة من المنتجات الزراعية الخضروات بكافة أنواعها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندسه شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة ورئيس اللجنة المشرفة علي مشروع زراعة الأسطح، والدكتور أحمد دبور من مركز البحوث الزراعية، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره.