كييف: الدفاع الجوي الأوكراني دمّر 10 طائرات روسية مسيرة

أعلنت أوكرانيا أن دفاعها الجوي دمر 10 طائرات روسية مسيرة هاجمت كييف.

وقالت سلطات مدينة كييف أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة، على العاصمة الأوكرانية مجددا، الليلة الماضية.

طائرات "كاميكازي"

وبدورها، نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن الإدارة العسكرية للمدينة قولها: إن الدفاع الجوي الأوكراني، دمر جميع الطائرات المسيرة العشر، المسماة "كاميكازي".. وجاءت الطائرات بدون طيار من عدة اتجاهات.

وحسب المعلومات أولية، لم يكن هناك أي ضحايا ولا دمار خطير، طبقًا لما ذكره رئيس الوكالة، سيرجي بوبكو، مضيفًا أن "العدو استخدم طائرات "شاهد" المسيرة إيرانية الصنع".

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الانفجارات هزت العاصمة الأوكرانية

فيما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤولون عسكريون، إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم، إلا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

وقال كليتشكو عبر تطبيق تليجرام أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، موضحا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.

الدفاعات الأوكرانية تتصدى للمسيرات الروسية

من جانبهم، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الدفاعات الأوكرانية للمسيرات الروسية.

LARGE EXPLOSIONS IN KYIV 🇺🇦



⚡️⚡️ The 🇷🇺 has sent an estimated 30 🇮🇷 Iran-made drones towards Kyiv.



Typically, the rounds of drone are precursors to missile strikes.



Fortunately, as the video shows: 🇺🇦 is becoming better at striking-down the terrorists regimes’ toys. pic.twitter.com/mHY2QYjb3Q — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 2, 2023

وعلى الجانب الروسي، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف، إن روسيا أسقطت، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

انفجار على الأرض

وأضاف على تطبيق "تليجرام": "وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات".

وبعد الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو، أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "الخطر موجود، وواضح، ويجب اتخاذ إجراءات".

كما استهدف أحدث هجوم روسي مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة، اليوم.

الهجوم الروسي بالطائرات المسيّرة

وقال الحاكم أوليج كيِبر إن "الهجوم الروسي بالطائرات المسيّرة دمر بعضًا من البنية التحتية في الميناء".

مسيرات روسية تستهدف ميناء في أوديسا جنوب أوكرانيا



https://t.co/gOBzF3yXdI — 24.ae (@20fourMedia) August 2, 2023

وأضاف أنه نتيجة للهجوم، اندلعت النيران في منشآت الميناء وبنية تحتية صناعية في المنطقة، كما تضرر مصعد من جراء القصف الروسي، لافتًا إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى المكان، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات من جراء الهجوم.

وتتصدى أوكرانيا، بمساعدة غربية، للهجوم الروسي، منذ 17 شهرًا، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي حديثة.