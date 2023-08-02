الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب مفصولة الرأس بالدقهلية

العثور علي جثة شاب،
العثور علي جثة شاب، فيتو

عثر أهالي مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية،  اليوم على جثمان شخص مجهول الهوية ومفصول الرأس ملقى بجوار محطة القطار وجرى استدعاء ضباط قسم شرطة الكردي ونقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي وكشف غموض الواقعة.

 

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس بالقرب من محطة القطار.

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انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ان الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره وبه اثار تعدي ومفصولة الرأس من ناحية الرقبة.


ويكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الكردي جهودهم للتوصل الى أهلية الجثمان وكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما جرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر وعمل نشرة بأوضاف الجثمان ومطابقتها ببلاغات المتغيبيين.

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