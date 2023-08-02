أمرابط يصدم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

مانشستر يونايتد، علق المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، على الأنباء التي ربطته بمغادرة صفوف الفيولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان النجم المغربي ارتبط بالانتقال لبرشلونة في ميركاتو الشتاء الماضي، لكن يدخل بقوة ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد هذا الصيف.



وقال أمرابط في تصريح نقله فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا أعرف ما إذا كنت سأغادر، ربما أبقى في فيورنتينا".



وأشار رومانو إلى أن موقف أمرابط لا يزال معلقا ودون تغييرات حتى الآن، رغم اهتمام النادي الإنجليزي بالنجم المغربي ورغبته في ضمه.

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وشدد على أن المحادثات مستمرة حتى الآن من جانب اللاعب، موضحا في الوقت ذاته، أنه لم يتم تقديم أي عروض حتى الآن من مانشستر يونايتد إلى فيورنتينا.



وأصر فابريزيو على أن التقارير الصحفية التي أفادت بوجود عرض رسمي من يونايتد لضم أمرابط "كانت سابقة لأوانها".

تواجه صفقة انتقال المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، إلى مانشستر يونايتد عقبة جديدة هذا الصيف.

صفقة أمرابط إلى مانشستر يونايتد

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن اقترب البرازيلي فريد، لاعب وسط الشياطين الحمر، من الانتقال إلى لاتسيو، لكن ماوريسيو ساري، مدرب النسور، أوقف الصفقة ورفضها.

وسيكون مانشستر يونايتد بحاجة لإيجاد ناد جديد يشتري اللاعب البرازيلي، لاستغلال أمواله في حسم صفقة أمرابط.

يذكر أن نادي فيورنتينا يشترط الحصول على 30 مليون يورو، من أجل السماح برحيل اللاعب المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صفقة أمرابط

وذكرت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى إلى بيع المزيد من اللاعبين، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تحسم صفقة أمرابط في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية، في حال نجحت في تحقيق “الشرط الوحيد”.

وتبرز الصحيفة إلى أنه في حال بيع أحد اللاعبين مثل فريد أو سكوت مكتوميناي أو دوني فان دي بيك، فإن ذلك سيسهّل على مان يونايتد التعاقد مع سفيان أمرابط.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا يوم 30 يونيو 2024، لذا لا يمانع النادي رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، في حال توصله بعرض جيد حتى لا يخسر اللاعب مجانا في الصيف المقبل.

يشار إلى أن اللاعب المغربي، الذي انضم لفريق فيورنتينا في يناير 2020، تألق بشدة خلال مونديال قطر 2022، وساهم في حصول «أسود الأطلس» على المركز الرابع، في أكبر إنجاز عربي وإفريقي بتاريخ المونديال.