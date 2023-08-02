الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

سعر القصدير
سعر القصدير

سجلت أسعار القصدير في البورصات العالمية سعر 25615 دولارًا للطن، اليوم  الأربعاء 2-8-2023.

 

ويعد القصدير عنصرًا كيميائيًّا يرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري (50)، وهو معدن لونه فضي، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية.

 

استخدامات القصدير 

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية.

Advertisements

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 

صناعة علب الصفيح لحفظ الأطعمة

كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

 

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

 

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

 

تصنيع رقائق القصدير 

ورقائق القصدير عبارة عن رقائق رقيقة جدًا ويمكن استخدامها في لف الأطعمة وذلك لحفظها، وفي المرحلة الحالية أصبح استخدام القصدير لصنع رقائق القصدير نادرًا، واستبدل القصدير بالألومنيوم وذلك لأنه أرخص ثمنًا.

 

مصدر رئيسي لخام القصدير

 وتعد منطقة ميانمار مصدرًا رئيسيًا لخام القصدير في السنوات الأخيرة -خاصة لمصافي التكرير في الصين- ومن شأن حدوث أي اضطرابات أن تؤثر على السوق العالمية. 

 

 ويذكر أن منطقة تعدين رئيسية في ميانمار، ثالث أكبر مورد في العالم، قررت  للحد من التنقيب عن المعدن المستخدم في صناعة الإلكترونيات والعبوات. 

 

وأمرت لجنة التخطيط الاقتصادي في المنطقة الواقعة شمال ميانمار بوقف عام لعمليات التعدين، حسب مذكرة أصدرتها جمعية القصدير الدولية.

مصادر القصدير

والقصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءان في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي. ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القصدير استخدامات القصدير سعر القصدير

مواد متعلقة

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 31-7-2023

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

بيان عاجل للحكومة بشأن إلغاء خدمة التظلمات لطلاب الثانوية العامة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية