بدلات بآلاف الجنيهات، سيطرة القيادات على اللجان تثير الجدل في الشباب والرياضة

سادت حالة من الاستياء بين موظفي وزارة الشباب والرياضة بسبب سيطرة عدد من قيادات الوزارة على جميع اللجان وحصولهم على بدلات بآلاف الجنيهات شهريا بجانب رواتبهم، حيث يتواجد أسماء 6 من قيادات الوزارة في جميع اللجان.

وحصلت “فيتو” على مستندات وصور ضوئية تؤكد حصول عدد من قيادات الوزارة على ما يصل إلى 50 ألف جنيه شهريا نظير بدلات بعض اللجان بجانب تعيينهم في مجالس أمناء.

وتتضمن اللجان حصول قيادات الوزارة على 5 آلاف جنيه عن شهر مايو الماضي ضمن فريق عمل حصر أصول وأراضي وزارة الشباب والرياضة، بجانب تواجد نفس الأسماء في مكتب تراخيص الخدمات الرياضية وحصولهم على مبلغ 8 آلاف جنيه عن نفس الشهر، ثم تكرار أسمائهم في لجان شبابية ورياضية أخرى، ليصل ما يحصل عليه بعض القيادات شهريا إلى 50 ألف جنيه.

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الأمر أثار حالة من السخط والغضب بين موظفي الوزارة ووصفوا الأمر بأن هناك بعض قيادات الوزارة “يعملون في الخليج” ويتقاضون رواتب خيالية بسبب البدلات واللجان بجانب رواتبهم الأساسية، في الوقت الذي لا يتخطى فيه أغلب الموظفين 8 آلاف جنيه.

من ناحية أخرى، أثارت تعيينات سلسلة نادي النادي التابع لوزارة الشباب والرياضة، حالة من الجدل بسبب جمع عدد من المديرين التنفيذيين لفروع نادي النادي بين وظيفتين، بالعمل في النادي دون حصولهم على تفرغ من جهات عملهم الأصلية.

وكشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرين التنفيذيين لثلاثة أفرع في نادي النادي يجمعون بين العمل في كليات التربية الرياضية أو وظائف داخل وزارة الشباب والرياضة، بجانب منصب المدير التنفيذي دون حصولهم على تفرغ من الوظيفة الأخرى كما تنص اللائحة، وهو ما يعني حصولهم على راتبين.

وكانت الساعات الماضية شهدت انتقادات عنيفة لمسئولي وزارة الشباب والرياضة بسبب سيطرة رجال الأعمال والشركات الخاصة على عدد كبير من الملفات داخل الوزارة بداعي الاستثمار الرياضي، حيث كان آخرها تشكيل لجنة عليا لإدارة سلسلة نادي النادي من عدد من رجال الأعمال.

سيطرة رجال الأعمال على لجنة نادي النادي

وأثار تواجد عدد كبير من رجال الأعمال في اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادي النادي، حالة من الجدل والتساؤلات، رغم أنهم يعملون متطوعين، حيث تساءل البعض عن سر تركهم شركات كبيرة وبيزنس يدر الملايين من أجل العمل متطوعين في إدارة نادي النادي، مؤكدين أن الأفضل كان الاستعانة بالمتخصصين في الإدارة الرياضية وإدارة الأندية التي تختلف كثيرا عن إدارة الشركات.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع مؤخرا مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادي النادي.

تناول الاجتماع مناقشة السياسة العليا وإعداد الهيكل التنظيمي لكل فرع من فروع النادي لإدارته، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة وتطوير العمل بكافة أفرع سلسلة نادي النادي، ومناقشة الشكل القانوني والإداري.

سيطرة رجال الأعمال على لجنة إدارة نادي النادي يثير الجدل بالشباب والرياضة، فيتو

كما تطرق الإجتماع إلى اعتماد مجالس أمناء أفرع نادي النادي والمكاتب التنفيذية لسلسلة النادي (شيراتون، أكتوبر، العاصمة الإدارية، عابدين)، كذلك التطرق إلي مناقشة النواحي التسويقية والترويجية والاشتراكات، وتوحيد اللوائح وشكل الإدارة وسياسات التشغيل والنشاط الرياضي والأكاديميات بكافة الأفرع، وشركات الخدمات.

من ناحية أخرى، أثار توقف إعلانات “اليوني بول” في مركز شباب الجزيرة أزمة عنيفة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن توقفها يعني إهدار عشرات الملايين من الجنيهات وتوقف أحد أبرز مصادر الدخل للمركز.

الغريب أن إعلانات اليوني بول توقفت منذ رحيل المهندس خالد عبد العزيز عن وزارة الشباب والرياضة، رغم أنها كانت تدر الملايين حيث جلبت 35 مليون جنيه في أول عام، ثم أجروا مزايدة علنية وصلت إلى 85 مليون جنيه، ثم بعد انتهاء العقد توقفت وفشلت إجراءات عقد مزايدة جديدة بشكل مستمر.

الأزمة أثارت التساؤلات حول المتسبب عن فشل تلك المزايدة وإهدار الملايين على مركز شباب الجزيرة، رغم أنها مسبقا كانت تجذب تلك الوحدات الإعلانية أكثر من 23 شركة من كبرى الوكالات والشركات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان للحصول على حقوق الامتياز الإعلاني لعدد 13 وحدة إعلانية «يوني بول – شاسيهات أعلى المباني – وعلى سور المركز» بمواقع مختلفة بمركز شباب الجزيرة وتطل واجهتها على كوبرى 6 أكتوبر في الاتجاهين.