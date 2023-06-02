الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بتر قدم عامل في حادث تصادم دراجة نارية بلودر في الدقهلية

تصادم لودر بدراجة
تصادم لودر بدراجة نارية،فيتو

وقع حادث تصادم بين دراجة نارية ولودر  بطريق الستاموني -أبوماضي بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية تسبب في بتر قدم عامل، وذلك بعد خروج اللودر من إحدى الطرق الفرعية بشكل مفاجأة واصطدامه بالموتوسيكل

 

وجرى التحفظ على المتسبب في الحادث وإيداع المصاب مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.


وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة للعقيد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول"بشير.س.م.م"، 48 عامًا، عامل ومقيم منشأة عبدالقادر مصابًا ببتر بالساق اليمنى "ادعاء حادث طريق ولا يمكن استجوابه".

Advertisements


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وبسؤال شقيقة "صديق"،45 عامًا، عامل، قرر انه حال قيادة شقيقة دراجته النارية "موتوسيكل بدون لوحات" وسيره على الطريق الفرعي (الستاموني - أبوماضي) فوجئ بخروج لودر "بدون لوحات معدنية" من أحد الطرق الفرعية فجأة مما ادى الى اختلال مقود القيادة بيده واصطدامه به من الجانب الأيمن وانقلابه بالدراجة النارية على جانب الطريق وحدوث اصابتة، واتهم قائد اللودر بالتسبب في إصابته التي أدت إلى بتر قدمه.


بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط سائق اللودر ويدعى "ياسر. ع. ص"،25 عامًا، سائق، ومقيم قرية ديل البحر، بمواجهته أقر بتسببه في الحادث وعدم حمله رخصة قيادة.


جرى التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنون يقتحمون الأقصى (فيديو)

إصابة 14 فتاة وشاب باختناق في حريق مصنع لفرز العنب بالبحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد عوض الدقهلية الدراجه الناريه اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية محافظة الدقهلية موتوسيكل مستشفي بلقاس مستشفى بلقاس المركزى مركز شرطة الستاموني مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

تصادم سفينتي شحن قبالة جزيرة يونانية قرب تركيا

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين في تصادم سيارتين بطريق "بورسعيد_المطرية"

إصابة شخصين في انقلاب لودر بجوار كوبري أحمد عرابي بالعجوزة

النيابة العامة تأمر بحبس سائق دهس مهندسا بجرافة لودر في القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الأهلي، الشناوي خارج قائمة الأحمر أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي

نهائي دوري أبطال أفريقيا، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

انطلاق حفل زفاف ميرنا نور الدين (فيديو وصور)

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 3-6-2023 في مصر

أخبار الفن اليوم: اعتزال ميرهان حسين الفن.. وأول تعليق من حورية فرغلي على عرض زواج المليون دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

إجلاء الآلاف من مدينة في كندا بسبب حرائق الغابات

عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة من خلال "حجرة في الفراغ"

ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائيات دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في الحج بالتقسيط

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، 10 نصائح من الأزهر للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية