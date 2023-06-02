بتر قدم عامل في حادث تصادم دراجة نارية بلودر في الدقهلية

وقع حادث تصادم بين دراجة نارية ولودر بطريق الستاموني -أبوماضي بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية تسبب في بتر قدم عامل، وذلك بعد خروج اللودر من إحدى الطرق الفرعية بشكل مفاجأة واصطدامه بالموتوسيكل

وجرى التحفظ على المتسبب في الحادث وإيداع المصاب مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة للعقيد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول"بشير.س.م.م"، 48 عامًا، عامل ومقيم منشأة عبدالقادر مصابًا ببتر بالساق اليمنى "ادعاء حادث طريق ولا يمكن استجوابه".

Advertisements



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وبسؤال شقيقة "صديق"،45 عامًا، عامل، قرر انه حال قيادة شقيقة دراجته النارية "موتوسيكل بدون لوحات" وسيره على الطريق الفرعي (الستاموني - أبوماضي) فوجئ بخروج لودر "بدون لوحات معدنية" من أحد الطرق الفرعية فجأة مما ادى الى اختلال مقود القيادة بيده واصطدامه به من الجانب الأيمن وانقلابه بالدراجة النارية على جانب الطريق وحدوث اصابتة، واتهم قائد اللودر بالتسبب في إصابته التي أدت إلى بتر قدمه.



بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط سائق اللودر ويدعى "ياسر. ع. ص"،25 عامًا، سائق، ومقيم قرية ديل البحر، بمواجهته أقر بتسببه في الحادث وعدم حمله رخصة قيادة.



جرى التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.