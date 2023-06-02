الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

إصابة 14 فتاة وشاب باختناق في حريق مصنع لفرز العنب بالبحيرة

اخماد حريق،فيتو
اخماد حريق،فيتو

أصيبت 14  فتاة بالإضافة لـ شاب بحالة اختناق في حريق بمصنع لفرز العنب على الطريق الصحراوي الكيلو ١٠٠ بنطاق غرب النوبارية بالبحيرة.

 استقبل مستشفى غرب النوبارية في تمام الساعة الرابعة عصرا، 15 مصابًا بحالة اختناق بينهم 14 فتاة، نتيجة حريق بمصنع لفرز العنب على الطريق الصحراوى الكيلو ١٠٠، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

 

أسفر  الحريق عن إصابة كل من “ولاء ع ع ١٣ سنة “ مصابة بحالة اختناق و”منة خ ف ١٣ سنة “ مصابة بحالة اختناق و”سارة ع ع ١٤سنة “ مصابة بحالة اختناق و”إسراء ع ع ١٢ سنة “ مصابة بحالة اختناق و”جنا ع ال ع ١٨ سنة “ مصابة بحالة اختناق و”منة س م ١٥سنة “ مصابة بحالة اختناق و”ندى ص ع ٢٢سنة “ مصابة بحالة اختناق و”نورهان ا ال ١٨ سنة “ مصابة بحالة اختناق و ”رحمة م س ٢١ سنة “ مصابة بحالة اختناق و”صفاء م س ١٨  سنة“ مصابة بحالة اختناق و”نوال ع ال ٢٢ سنة " مصابة بحالة اختناق و"شاهيناز ح ال ٢٥ سنة اختناق و“منة م ال ٢٢سنة” مصابة بحالة اختناق.

 

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بالإضافة إلي  “سعيد ح س ٢٢ سنة” مصاب بحالة اختناق، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وجميع الحالات مستقرة.

 

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البحيرة حريق مصنع فرز العنب بالبحيرة فرز العنب الحريق الطريق الصحراوي

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