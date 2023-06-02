أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تصدر تعليمات مهمة بشأن الحج.. وجهود مكثفة لضبط باقي المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أهابت وزارة الداخلية، بكافة الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج الالتزام بوجود الكود التعريفى الخاص بالحجاج الذى تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجانًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج، وذلك وفقًا للقانون رقم (84) لسنة 2022م، بالإضافة لإرسال الكود المُشار إليه للشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

Advertisements

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من جهودها لضبط باقي المتهمين بالاشتراك مع آخرين محبوسين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم والاستيلاء على شقته بمنطقة المقطم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل قتل شاب فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بـ منطقة عين شمس.

شهدت مدينة السلام حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم المرج مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وذلك حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم وعُثر بحوزتهم على ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 120,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 5 خزينة - عدد من الطلقات النارية – طبنجة – مبلغ مالى).

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف لسرقته مبلغ مالى من داخل شركة شهيرة يعمل بها بأسلوب المغافلة في منطقة النزهة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز مقتل عامل في منطقة التجمع الأول، وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشخصين بسبب اعتقادهم قيام المجنى عليه سرقة هاتف محمول احدهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما (عدد من الأوراق والمحررات المُزورة- عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (دشنا – الوقف)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.