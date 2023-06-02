حملة أمنية بقنا لضبط حائزى الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (دشنا – الوقف)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط (16) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (9 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (13 متهما لـ 6 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (4) أحكام قضائية متنوعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

Advertisements