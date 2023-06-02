سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية بقيمة 8.6 مليون جنيه في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم المرج مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وذلك حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم وعُثر بحوزتهم على ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 120,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 5 خزينة - عدد من الطلقات النارية – طبنجة – مبلغ مالى).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(8,660,000 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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