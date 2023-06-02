الكود التعريفى للحجاج، الداخلية تصدر تعليمات مهمة بشأن أداء فريضة الحج لهذا العام

أهابت وزارة الداخلية، بكافة الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج الالتزام بوجود الكود التعريفى الخاص بالحجاج الذى تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجانًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج، وذلك وفقًا للقانون رقم (84) لسنة 2022م، بالإضافة لإرسال الكود المُشار إليه للشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

وأكدت وزارة الداخلية، ما يتم إرساله إلكترونيًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة حتى تتأكد من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج عند السفر، وكذا الاطلاع على تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد.

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والكود التعريفى هو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ويصدر مجانًا.

ويُعد وجود الكود التعريفى وثيقة ضمان لكل حاج بصحة وقانونية كافة الإجراءات المتبعة وتسجيل وتوثيق كافة الخدمات المقدمة للحجاج من الجهات المنظمة.. وعدم وجوده يؤدى إلى تأخير سفر الحاج حتى يتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المُشار إليه.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية فى حالة عدم صحة الكود التعريفى أو الحصول عليه من خارج البوابة المصرية الموحدة للحج.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من إستيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة