الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

جثة شاب ملقاة في الشارع تثير الذعر بين المواطنين بالسلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت مدينة السلام حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

العثور على جثة شاب بالسلام

وتلقى اللواء محمد عبد الله  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

Advertisements

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدينة السلام العثور على جثة شاب بالسلام قسم شرطة السلام محافظة القاهرة شاب السلام اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

أمن القاهرة تكثف جهودها لضبط باقي المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

إخماد حريق نشب بمخلفات في منطقة الزمالك

جثة شاب أسفل عقار تثير الذعر بين المواطنين في الهرم

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بحدائق القبة

مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما في عين شمس

حبس 9 تجار لحيازتهم مواد مخدرة بدمياط

المباحث تستمع لأقوال مصابي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

15 صور ترصد زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

نشطاء يتداولون مقطع فيديو جديد لأحداث نقابة المهندسين، وظهور النائب عيد حماد

تباين أسعار السلع في الأسواق، ارتفاع البن 60%، والذهب يفقد 200 جنيه

أزمة قديمة واتهام بالسرقة.. القصة الكاملة لحرب تصريحات مصطفى كامل ومنير الوسيمي (فيديو)

الزمالك يتعادل مع منتخب اليمن 1-1 وديا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

ثبات سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، 10 نصائح من الأزهر للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم

تفسير رؤية اللون الأسود في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد

تفسير حلم التأخير عن الامتحان في المنام وعلاقته بالوقوع في بعض المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية