القبض على 8 عناصر إجرامية خلال اقتحام أوكار المخدرات بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 9 متهمين " ل7 منهم معلومات جنائية").



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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (سوهاج - أخميم)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط (13) قطعة سلاح نارى (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (13 متهما).



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وضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين).



وضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، وتنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.